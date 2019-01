"Hij heeft absoluut niet de kwaliteit om de leider van Real Madrid te zijn"

Gareth Bale is absoluut niet de nieuwe leider van Real Madrid, stelt Predrag Mijatovic.

De Welshman werd na het vertrek van Cristiano Ronaldo naar Juventus in de Spaanse media aangestipt als een van de nieuwe leiders van de Spaanse grootmacht, maar daar kan de voormalig aanvaller, die van 1996 tot 1999 actief was voor de Koninklijke, zich niet in vinden.

"Bale is een schande", doelt de oud-voetballer bj El Larguero op het feit dat Bale tijdens het duel met Villarreal (2-2) wederom geblesseerd moest uitvallen. "Ik mag hem wel, maar hij heeft absoluut niet de kwaliteit om de leider te zijn van een team als Real Madrid. Het baart me ook zorgen dat hij zichzelf zo vaak blesseert."



Mijatovic is ook kritisch op het wisselbeleid van trainer Santiago Solari. "Als een speler start en hij voelt zich goed, laat hem dan staan en doorgaan. Als hij vraagt om een wissel, oké. Maar zo niet, dan snap ik het niet. De wissel van Modric (voor wie Federico Valverde in het veld kwam in de tweede helft, red.) is gewoon een verkeerde beslissing. Ik snap de wissel van Toni Kroos (voor wie Vinicius Junior in het veld kwam vlak voor tijd, red.) ook niet."



Het is lastig om tegenwoordig te genieten van een wedstrijd van Real Madrid, stelt Mijatovic. De oud-speler van de Champions League-winnaar vindt echter niet dat zijn voormalig werkgever deze winter moet investeren in nieuwe spelers. "Ik denk ook niet dat ze dat gaan doen. Een speler aantrekken die meteen een impact heeft, zal heel lastig worden."