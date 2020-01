"Hij dreigt bij Ajax stilaan te verzuipen in zijn grote geldzwembad"

Jong Ajax bereikte maandag de koppositie van de Keuken Kampioen Divisie, terwijl Ajax 1 ook de titelrace in de Eredivisie leidt.

Daarnaast werd dinsdag bekend dat ook qua bereik op social media onaantastbaar is in Nederland. Sjoerd Mossou vraagt zich af of de 'verpletterende overmacht' van Ajax wel goed is.

"Financieel tikt Ajax volgens de accountants van Deloitte tegenwoordig een omzet aan van 199,4 miljoen euro. Het eigen vermogen ligt inmiddels ruim boven de 200 miljoen."

"Marc 'Netto' Overmars dreigt stilaan te verzuipen in zijn grote geldzwembad", schrijft Mossou in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

De journalist beseft dat 'een zak geld nog nooit een doelpunt heeft gemaakt', maar ziet ook dat de kloof tussen Ajax en de rest almaar groter wordt.

"Aan de binnenlandse televisiegeldverdeling verandert tot 2025 niets, terwijl Ajax vrolijk kan blijven poenscheppen in de ."

"Zelfs als Ajax binnenkort Bassie & Adriaan aanstelt als tweekoppige directie, en Gerard Joling als hoofdtrainer, wordt het de komende jaren fluitend kampioen', aldus Mossou, die het onzin vindt om dit als 'oneerlijk' te beschouwen.

Sport is volgens de columnist per definitie oneerlijk, terwijl Ajax de voorsprong ook zelf heeft verdiend. Wat Ajax volgens hem wél zou kunnen doen is 'met zijn poten van spelers uit andere topjeugdopleidingen afblijven', gezien onder meer het herenakkoord.

"Ietsje duurzamer vissen mag je van een multinational best verwachten, juist in een sportcompetitie, onmiskenbaar gebaat bij concurrentie", betoogt Mosou.

"Het is niet illegaal hoor, Kik Pierie, Perr Schuurs en Kjell Scherpen op goed geluk wegplukken uit , Sittard en Emmen, en dat dan 'talentontwikkeling' noemen. Maar de wordt er schraler en kaler van."