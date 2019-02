"Hij doet mij soms een klein beetje aan Matthijs de Ligt denken"

Calvin Stengs was afgelopen zaterdag in het met 5-0 gewonnen thuisduel met FC Emmen goed voor zijn tweede competitiedoelpunt van het seizoen.

De twintigjarige aanvaller kan op lof rekenen van Kees Kist, die als rapporteur voor De Telegraaf aanwezig was in Alkmaar. De oud-international is tevens enthousiast over het spel van Teun Koopmeiners.

"Calvin is een vrij complete voetballer en heeft de potentie om de absolute top te halen", zegt Kist in gesprek met De Telegraaf . "Stengs had natuurlijk al eerder indruk gemaakt, maar na zo'n lange periode van blessureleed hebben veel spelers last van aanpassingsproblemen. Dat lijkt bij deze jongen totaal niet het geval. Sinds hij in oktober terugkeerde in de selectie voetbalt hij veelal va-banque. Zaterdagavond speelde hij ook weer de sterren van de hemel. Het geeft aan dat hij qua gesteldheid sterk in elkaar zit en ook de begeleiding van AZ verdient een compliment."



Naast de treffer verzorgde Stengs tegen FC Emmen tevens een assists. "Hij vult eigenlijk de plek van de vertrokken Alireza Jahanbakhsh goed in, hangend vanaf de rechterkant. Als Stengs zo blijft presteren denk ik dat hij niet heel lang te houden is voor AZ. Maar de kracht van die club is wel dat er dan vaak weer een nieuw talent uit de eigen jeugdopleiding klaarstaat", stelt de oud-aanvaller. Hij is positief over het beleid van AZ. "Er worden geen onnozele aankopen gedaan en het vertrouwen in de jeugd is groot."



Een van de jeugdproducten is Koopmeiners, die tegen FC Emmen twee keer trefzeker was vanuit een strafschop. "Dat is een verdediger die zijn mannetje staat. Hij doet mij soms een klein beetje aan Matthijs de Ligt denken. Hij is krachtig gebouwd en schuwt de duels niet", analyseert Kist. "Er zit gewoon veel kwaliteit in de selectie. Dat is de laatste jaren steeds zo geweest. Dat blijkt ook wel uit de transfers van bijvoorbeeld Vincent Janssen, Wout Weghorst en Jahanbakhsh."