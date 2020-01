"Hij doet het heel goed, maar ik denk niet dat PSV voor hem zal kiezen"

PSV kende zondag een tegenvallende start van de tweede seizoenshelft, want met pijn en moeite werd een punt gepakt tegen laagvlieger VVV-Venlo (1-1).

Denzel Dumfries redde ver in blessuretijd een punt voor de Eindhovense club. Oud-speler René van de Kerkhof ziet bij het elftal van interim-trainer Ernest Faber niets dat op een topploeg lijkt en de analist stelt tevens vraagtekens bij het tussentijdse ontslag van Mark van Bommel in december.

"Ik denk dat we met de opvolger van Mark van Bommel niets opgeschoten zijn", concludeert Van de Kerkhof in zijn rol als analist voor Omroep Brabant. " speelt niet zoals we gewend zijn. De tweede helft was dramatisch."

De voormalige PSV'er acht het niet onmogelijk dat de formatie van Faber Europees voetbal misloopt. "Goed, we hebben nog vijftien duels maar er is weinig veranderd. Ik zou zondag met andere spelers hebben gespeeld."

Van de Kerkhof kijkt daarbij met name naar de spitspositie, al is Steven Bergwijn, die tegen VVV als aanvalsleider fungeerde, niet zijn ideale keuze. "Maar je hebt geen andere keuze."

De oud-international van Oranje is zeker nog niet onder de indruk van miljoenenaankoop Armindo Bruma. "Van hem had ik iets meer verwacht, maar hij blijft op hetzelfde, slechte niveau hangen. Hij was zondag weer niet aanwezig. Hij kreeg een fantastische kans op de 0-1, maar verprutste die."

In de optiek van Van de Kerkhof is niet alleen de aanvalslinie van PSV een punt van zorg. "PSV heeft een elftal dat een toppositie niet waardig is", zo stelt hij daags na het optreden tegen VVV. "Als PSV zegt: we willen een volwaardige topploeg zijn, dan zal de club een toptrainer en topspelers moeten hebben. En een top-technisch manager die spelers naar PSV haalt."

Van de Kerkhof omschrijft Adrie Koster, die naar de derde plaats heeft geloodst, als 'een heel goede'. "Adrie doet het erg goed bij Willem II. Maar ik denk niet dat PSV voor hem zal kiezen. Adries elftal draait uitstekend, maar bij Willem II hebben ze vrede met winnen en verliezen. Bij PSV ligt dit anders. Als je daar een keer of twee verliest, heb je de meute tegen."