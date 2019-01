Higuaín verlaat Italië en gaat aan de slag in de Premier League

De 31-jarige spits wordt voor een halfjaar geleend van Juventus, dat hem de afgelopen zes maanden bij AC Milan had gestald. Op Stamford Bridge wordt de Argentijns international herenigd met Maurizio Sarri, onder wie hij speelde bij Napoli. Higuaín ligt nog tot medio 2021 vast bij de Italiaanse topclub.

Geruchten over een vertrek van Higuaín bij Milan gingen al langer rond in de Engelse en Italiaanse media. De spits was niet gelukkig in Milaan en zat onlangs op de bank bij de wedstrijd tussen Milan en Juventus in de strijd om de Supercoppa. Milan meldde dat Higuaín ontbrak in de basis omdat hij ziek was. De 75-voudig international gaat nu dus voor het eerst in Engeland werken.



Higuaín was eerder werkzaam bij River Plate, Real Madrid, Napoli, Juventus en Milan. Laatstgenoemde club huurde Higuaín aan het begin van het seizoen van Juventus en betaalde daar achttien miljoen euro voor. De club uit Milaan had een optie tot koop voor 36 miljoen euro. In totaal speelde de aanvaller 22 wedstrijden voor de Italiaanse club, met 8 goals en 3 assists tot gevolg.



Gonzalo Higuaín gaat aan de slag bij Chelsea. De komst van Higuaín luidt hoogstwaarschijnlijk het vertrek van Álvaro Morata in. De spits, die tot de zomer van 2022 vastligt, kan bij Chelsea niet imponeren en gaat naar verluidt vertrekken naar Spanje, waar Atlético Madrid vergevorderde interesse zou hebben. Milan zou al bezig zijn met een vervanger voor Higuaín. Krzysztof Piatek van Genoa zou het voornaamste doelwit van Milan zijn.