Higuaín toont begrip: "De coach neemt zijn beslissingen"

Gonzalo Higuaín heeft er begrip voor dat hij zondag op de bank begon bij Juventus in het uitduel tegen Internazionale, dat in 1-2 eindigde.

De spits mocht na een uur spelen zijn opwachting maken toen hij Federico Bernadeschi verving. Hij had aanvankelijk zijn basisplaats verloren aan Paulo Dybala, die na vier minuten spelen op briljante wijze op voorsprong schoot.

Lautaro Martínez zorgde vanaf de strafschopstip, na een handsbal van Matthijs de Ligt, voor de gelijkmaker, waarna Higuaín tien minuten voor tijd uitgroeide tot matchwinner toen hij met een laag schot Samir Handanovic wist te passeren en Juventus aan de winst hielp.

In gesprek met Sky Sport Italia werd Higuaín na afloop gevraagd wat hij vond dat hij op de bank begon: "De coach neemt zijn beslissingen. Paulo heeft het recent goed gedaan, dus het was begrijpelijk. Het enige dat ik kan doen, is klaarstaan om het team te helpen wanneer ik er in kom en gelukkig heb ik dat voor elkaar gekregen."

Juventus passeerde de Milanezen op de ranglijst en is nu koploper in de . "Het was een geweldige wedstrijd van ons. Inter was de meest solide ploeg in de competitie, ze hadden al hun zes wedstrijden gewonnen."

"We speelden met veel karakter en vastberadenheid. Ik ben blij dat we de drie punten hebben kunnen pakken. Dit is een geweldige start van het seizoen, maar het is nog steeds vroeg en we willen op alle fronten strijden."

Lees beneden verder

Het was voor Inter de tweede nederlaag in een week tijd. Midweeks verloor de ploeg met 2-1 van in de , waarbij het een voorsprong uit handen gaf. Centrale verdediger Milan Skriniar speelde beide wedstrijden en ziet ruimte voor verbetering bij zijn ploeg.

"Het was een week met gemengde gevoelens omdat we niet slechts speelden in Barcelona en ook vanavond (zondag, red.) niet. We hadden het balbezit en creëerden kansen, maar slaagden er niet in om te scoren."

"Juve is een sterke ploeg, dat wisten we allemaal. We moeten veel verbeteren en dat is het mooie ervan - we zijn constant aan het leren en ontwikkelen. Ik denk dat we agressiever moeten zijn in ons verdedigen rond het strafschopgebied, want Barcelona was daar ook er gevaarlijk in hun passing. We moeten dichter bij de aanvallers komen."