Higuaín: "Ronaldo is volwassener geworden"

Gonzalo Higuaín is blij om weer met Cristiano Ronaldo op het veld te staan. De twee werden afgelopen zomer herenigd.

Higuaín en Ronaldo wonnen samen bij drie prijzen voordat de Argentijn in 2013 naar vertrok. Drie jaar later vertrok Higuaín naar en twee jaar later kwam ook Ronaldo naar Turijn. Omdat Higuaín vorig seizoen werd verhuurd aan en daarna , is hij sinds dit seizoen pas echt weer teamgenoot van Ronaldo.

"We hadden natuurlijk al samen bij Real Madrid gespeeld. Er zijn een aantal jaren verstreken en Cristiano is nu een andere speler", vertelt de Zuid-Amerikaan aan het Argentijnse FOX Sports. "Hij is volwassener geworden nu hij een gezin heeft. Ik genoot er toen al van dat we met elkaar voetbalden en ik ben blij dat we nu herenigd zijn."

Real werd in 2007 de eerste Europese club van Higuaín, die werd opgeleid door . De 31-jarige aanvaller sluit niet uit dat hij ooit terugkeert bij de club waar hij zijn profdebuut maakte. "Ik heb bij Juve een contract tot en met volgend seizoen. Ik gooi nergens de deur voor dicht. River Plate heeft een geweldige coach en een aantal spelers die ik erg waardeer."

"De mensen van River Plate zijn altijd fantastisch voor mij geweest. Maar nu denk ik alleen aan het heden en geniet ik nog van het Italiaanse voetbal."

Dit seizoen kwam Higuaín vijf keer in actie in de . Hij scoorde één keer. Zaterdagmiddag speelt Juventus, dat twee punten achter koploper staat, een thuiswedstrijd tegen .