Higuaín ondanks transfergeruchten in voorbereidingsselectie Juventus

Juventus heeft Gonzalo Higuaín opgenomen in de voorbereidingsselectie ondanks een vermeend akkoord met AS Roma over een huurovereenkomst.

De Argentijnse spits kwam tijdens de tweede seizoenshelft van afgelopen jaar op huubasis uit voor , waar hij vijf keer scoorde in de Premier League, maar de Engelsen wilden zijn huurovereenkomst niet verlengen en maakten ook geen gebruik van de optie tot koop.

Higuaín wordt in verband gebracht met een definitief vertrek bij de Italiaanse landskampioen deze zomer. Zijn kansen bij lijken nihiel met de aanwezigheid van Cristiano Ronaldo en Paulo Dybala in de selectie. De 31-jarige aanvaller floreerde echter onder de nieuwe hoofdtrainer Maurizio Sarri, toen ze eerder samenwerkten bij , en misschien krijgt hij zijn kans als hij zijn stempel weet te drukken in de voorbereiding. I Bianconeri nemen het in het kader van de International Champions Cup op tegen , en .

Media in Italië beweren dat met Juventus een akkoord heeft bereikt over een huurovereenkomst, maar de spits moet een dergelijke stap nog accepteren. I Giallorossi zouden in Higuaín een opvolger zien van Edin Dzeko, die naar verluidt een doelwit is van Internazionale.

Naast Higuaín maken ook aanwinsten Matthijs de Ligt, Adrien Rabiot en Gianluigi Buffon uit van de selectie, die vrijdag bekend gemaakt is door Juventus. Aaron Ramsey en Giorgio Chiellini ontbreken.