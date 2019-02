Higuaín en Hazard schitteren; Van Aanholt wint derby van Babel

Gonzalo Higuaín heeft zijn doelpuntenrekening voor Chelsea geopend. De spits had met twee goals een groot aandeel in de ruime zege op Huddersfield.

Behalve Higuaín was ook Eden Hazard goed voor een dubbelslag. Chelsea heeft de vierde plaats in de Premier League voorlopig overgenomen van Arsenal, dat drie punten minder heeft, maar zondag nog wel tegen Manchester City speelt. Tegelijkertijd boekte Wolverhampton Wanderers een knappe overwinning op bezoek bij Everton (1-3) en won Crystal Palace de Londense derby van Fulham (2-0).



Chelsea - Huddersfield Town 5-0

Chelsea had na de oorwassing van afgelopen woensdag tegen Bournemouth (4-0) wat goed te maken. Higuaín behield in de punt van de aanval het vertrouwen van trainer Maurizio Sarri en hij wist na ruim een kwartier voetballen zijn eerste doelpunt voor the Blues te maken. Higuaín werd in het strafschopgebied van Huddersfield Town aan het werk gezet door N'Golo Kanté, waarna hij uit een nog vrij lastige hoek overtuigend raak vuurde: 1-0. Op slag van rust wist Chelsea zijn voordelige marge te verdubbelen: na een overtreding van Elias Kachunga op César Azpilicueta verzilverde Hazard een strafschop.



Terence Kongolo begon als gewoonlijk in de basis bij Huddersfield Town, maar de voormalig Feyenoorder kon niet voorkomen dat the Terries uiteindelijk tegen een ruime nederlaag aanliepen op Stamford Bridge. Hazard zorgde halverwege de tweede helft op aangeven van Ross Barkley voor de 3-0, waarna Higuaín het kwartet voor Chelsea completeerde met een zeer fraaie uithaal in de verre hoek. In de laatste twintig minuten haalde Chelsea de voet van het gaspedaal, maar in de absolute slotfase wist het elftal van Sarri toch nog een keer te scoren. Kachunga werkte de bal in eigen doel, nadat David Luiz uit een hoekschop op doel had gekopt.



Everton beleefde voor eigen publiek een rampzalige start. Leighton Baines beging na zes minuten spelen een overtreding op Matt Doherty, waarna de strafschop die volgde op overtuigende wijze werd benut door Rúben Neves: 0-1. Het antwoord van Everton volgde na een klein halfuur: André Gomes combineerde met Cenk Tosun, waarna de huurling van Barcelona met een verwoestend schot voor de gelijkmaker zorgde. De teams leken vervolgens met een gelijke stand aan de thee te gaan, maar Raúl Jiménez wist Wolverhampton in de slotminuut van de eerste helft toch weer op voorsprong te koppen. Via Leander Dendoncker stelde het bezoek de zege halverwege de tweede helft uiteindelijk veilig. De Belgische middenvelder volleerde vanaf een meter of zeven fraai raak en maakte zo zijn eerste doelpunt in Engelse dienst. Door de overwinning verstevigt Wolverhampton zijn zevende plaats op de ranglijst; de voorsprong op Everton bedraagt nu vier punten.Een rake strafschop van Luka Milivojevic in de 25e minuut, na een handsbal van Cyrus Christie na een luchtduel met Christian Benteke, zorgde in de eerste helft voor het klassenverschil. Crystal Palace gaf de voordelige marge na rust niet meer uit handen, ook omdat het team van Roy Hodgson in aanvallend opzicht weinig kon klaarspelen. Timothy Fosu-Mensah maakte na ruim een uur spelen zijn opwachting, als vervanger van de geblesseerde Christie, terwijl Ryan Babel vlak na de 2-0 in de 87e minuut naar de kant werd gehaald. Sergio Rico hield invaller én debutant Michy Batshuayi weliswaar van het scoren af, maar Jeffrey Schlupp benutte de rebound. Patrick van Aanholt speelde bij Crystal Palace de gehele wedstrijd; Jaïro Riedewald zat negentig minuten op de bank.Jürgen Locadia en Davy Pröpper hadden een basisplek bij de thuisploeg, terwijl Watford aantrad met Daryl Janmaat als rechtsback. De enige serieuze kans van de eerste helft was voor Locadia: kort voor de rust pareerde Ben Foster zijn inzet. Verder creëerden beide ploegen weinig en de 0-0 ruststand was dan ook niet verwonderlijk. Omdat Brighton-keeper Mathew Ryan geen moeite kende met een schot van Will Hughes, Janmaat na een uur over het doel kopte en spelers als Glenn Murray, Locadia en Shane Duffy het vizier aan de overzijde ook niet op scherp hadden, werd er ook na rust niet gescoord.In grote delen van de eerste helft had Southampton de overhand op Turf Moor. De beste mogelijkheid was vroeg in de wedstrijd voor Danny Ings: in een één-op-één-situatie kwam hij niet voorbij doelman Tom Heaton. Het bleef daarom voor rust bij 0-0. Ook in het tweede bedrijf speelde Southampton sterk en daar beloondenzich al gauw voor. Nathan Redmond maakte de nodige meters op de helft van Burnley, verschafte zichzelf de ruimte voor een afstandsschot en opende de score: 0-1. De bezoekers daarna goed weg, toen Ashley Barnes de lat trof in de slotfase, maar diep in de blessuretijd benutte hij een strafschop nadat debutant Peter Crouch de bal tegen de arm van Jack Stephens kopte: 1-1