Higler moet topper tussen PSV en Feyenoord in goede banen leiden

Dennis Higler is de arbiter tijdens de Eredivisie-kraker tussen PSV en Feyenoord, zo heeft de KNVB dinsdagmiddag bekendgemaakt.

De nummers één en drie van de competitie nemen het zondag vanaf 14.30 uur tegen elkaar op in het Philips Stadion. Higler wordt bijgestaan door videoscheidsrechter Bas Nijhuis, terwijl Joost van Zuilen en Johan Balder de assistenten zijn. Allard Lindhout neemt de rol van vierde official op zich. Feyenoord gaat het duel in Eindhoven in met een achterstand van vijftien punten op de koploper uit Eindhoven.



Ajax, dat momenteel vier punten minder heeft dan PSV, speelt een paar uur eerder in het Cars Jeans Stadion tegen ADO Den Haag. Jeroen Martens heeft bij die wedstrijd, die om 12.15 uur van start gaat, de touwtjes in handen. Hij zal worden bijgestaan door VAR Richard Martens. Als Ajax weet te winnen in Den Haag begint PSV met een voorsprong van één punt aan de topper tegen Feyenoord.