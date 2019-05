Hiddink vond Ajax 'naïef': "Tagliafico stond extreem linksbuiten"

De uitschakeling van in de halve finale van de is volgens Guus Hiddink te wijten aan 'naïviteit, euforie en een gebrek aan routine'. Waar Lucas Moura met zijn derde doelpunt Amsterdam in rouw dompelde, vond Hiddink de aansluitingstreffer van de Braziliaanse aanvaller in de 54ste minuut cruciaal. Volgens de ex-trainer van onder meer en stond de ploeg van trainer Erik ten Hag op dat moment te aanvallend opgesteld.

Ajax ging rusten met een 2-0 voorsprong en had de beste papieren om de halve finale te bereiken. Vlak voor de 2-1 van Moura kreeg de thuisploeg een vrije trap. "Als je ziet hoe veel mensen er voor de bal stonden. De vrije trap was niet ver van het middenveld vandaan en er stond maar één Ajacied achter de bal", merkt Hiddink op bij De Tafel van Kees . "Nicolás Tagliafico stond extreem linksbuiten, Matthijs de Ligt wilde nog even de derde goal maken. De restdefensie was bijna nul."



Volgens Hiddink had Ajax op dat moment meer spelers achter de bal moeten houden. "Wie moeten dat zijn? De snelle jongens. Dat gebeurde niet en Ajax werd eruit gelopen. Op dat moment onbtreekt het aan routine. Het was een statische situatie waar je overzicht hebt. Dit is iets wat je kunt beheersen. Daarna sloop de onzekerheid en nervositeit in het team."



Hans Kraay jr. zag dat spelers als Donny van de Beek en Dusan Tadic in de tweede helft niet meer in staat waren om de spelers van Tottenham op het middenveld en in de achterhoede af te jagen. "Je hoeft niet af te jagen als je als team compact staat", reageert Hiddink, die van mening is dat Ajax is uitgeschakeld vanwege 'euforie en naïviteit'. "Let wel: dit heeft wereldwijd impact gehad, dat is prima. Maar deze jongens hebben dit niet vaak meegemaakt. Als je dan op voorsprong staat ben je euforisch en loop je schade op. Je gaat op wolken lopen."



Na afloop van de wedstrijd ging het veel over Kasper Dolberg, die niet sterk speelde en in de tweede helft gewisseld werd. Kraay vraagt zich af of Ten Hag na 45 minuten spelen niet beter Klaas-Jan Huntelaar in had moeten brengen. "Het woord 'had' zegt het al", aldus Hiddink. "Maar zulke wedstrijden vragen wel vaak om jongens die op het randje kunnen spelen, met internationale normen. Dat kan Huntelaar als geen ander."