Hiddink: "Ik had wel plannen om iets met Ziyech te doen"

Hakim Ziyech liet Oranje links liggen voor een interlandloopbaan bij Marokko.

Het had echter niet veel gescheeld of de -middenvelder annex buitenspeler had international van het geweest. Onder bondscoach Guus Hiddink werd Ziyech opgeroepen voor een officiële interland, maar gooide een blessure roet in het eten.

Volgens Hiddink scheelde het 'heel weinig'. "Ik heb hem erbij gehaald in 2015 in Hoenderloo voor een officiële interland tegen Letland. Die jongen wilde echt graag, kwam zelfs met een blessure naar het trainingskamp", vertelt Hiddink in een interview met het Algemeen Dagblad . "Maar het ging helaas niet. Ik had wel plannen om iets met hem te doen, hoor. Maar na Letland was het voor mij alweer voorbij in Zeist."

Hiddink werd in juni 2015 ontslagen als bondscoach van het Nederlands elftal. Of het anders was gelopen als hij de beschikking had gehad over een speler als Frenkie de Jong? "Te makkelijk, al maakt Frenkie wel een verschil. Die had ik er best bij willen hebben."

"We hadden destijds Van Persie, Robben en Sneijder, die werden ouder, maar hadden nog kunnen excelleren als er een stevig fundament achter die gasten had gestaan", aldus Hiddink. "Oranje beleefde de beste periodes als er een uitstekende defensieve organisatie stond. Dan konden we avontuurlijk voetballen."

De ex-bondscoach beschikte bij Oranje niet over de grote namen zoals Ronald Koeman nu. "Virgil van Dijk haalden we erbij, maar die kwam net kijken. Danny Blind en ik adviseerden hem Celtic in te ruilen voor de Premier League. Kijk eens waar hij nu staat", vervolgt Hiddink.

"Matthijs de Ligt was er nog niet. Ze hebben nu zelfs Stefan de Vrij nog achter de hand, dat is echt een heel grote jongen geworden in de . En er is extra kwaliteit voorin met Memphis Depay, die volwassen is geworden. Zet daar Frenkie de Jong bij, zoals je zelf al zegt. En Georginio Wijnaldum, daar zag ik al een nieuwe aanvoerder in. Zover is hij nu dus wel. Wat denk je als Hakim Ziyech gewoon voor Oranje had gekozen?"