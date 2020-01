Hiddink draagt assistent aan: "'Goeie vent, moet je nemen', zei ik meteen"

Ernest Faber nam onlangs het stokje over van Mark van Bommel en hij maakt als interim-trainer van PSV het seizoen af.

De entree van de oud-verdediger brengt ook een terugkeer van Guus Hiddink met zich mee. De ervaren oefenmeester is in de komende maanden als adviseur betrokken bij het wel en wee in de selectie van de Eindhovenaren.

"Ernest ken ik al heel lang. Wat ik mooi vind bij hem: als speler was hij van de inzet en het karakter. Vaak blijft het als trainer dan ook daarbij. Maar niet bij hem. Ernest heeft zich als trainer heel breed ontwikkeld", legt Hiddink uit in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Hiddink werd in samenspraak met algemeen directeur Toon Gerbrands en technisch directeur John de Jong teruggevraagd. "Ik ga de komende tijd beelden kijken, meedenken over groepsproces en speelwijze. Dat laatste zeker ook. Waarom krijgt zo makkelijk goals tegen? Wat is mijn idee daarbij? Dat soort dingen. Leuk", gaat hij verder.

Hiddink heeft een voorkeur voor een dergelijke rol boven een functie in bijvoorbeeld de Raad van Comissarissen: "Dan vergader je misschien drie keer per jaar. Je zit op afstand. Maar een commissaris kan wél ineens zoiets groots als het ontslag van een trainer op zijn bord krijgen."

De oud-coach denkt nu echter ook mee over de invulling van de staf en op zijn aanraden is ook René Eijkelkamp teruggekeerd bij PSV. De oud-spits gaat aan de slag als assistent van Faber: "René is iemand met verbindende kwaliteiten. 'Goeie vent, moet je nemen', zei ik meteen."

Hiddink was in 2014 eveneens als adviseur werkzaam bij PSV en de selectie van de club is sindsdien flink veranderd. Alleen Jorrit Hendrix maakte ruim vijf jaar geleden ook deel uit van de hoofdmacht: "En Ibrahim Afellay had ik als trainer eerder bij PSV. Mooi wel, ik zie Ibrahim en Ismail Aissati nog aan komen lopen."

"Het was 2004, twee jochies dromend van hun kans. Maar toen: de eerste trainingen. Kwamen ze Van Bommel tegen. Werden ze meteen over het hek geschopt. Nee, die leerschool, die bestaat niet meer. Nu gaat het er anders aan toe."