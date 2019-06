Hiddink: "De Ligt begon als een kalf dat los op de benen stond"

Het Nederlands elftal heeft onder bondscoach Ronald Koeman grote indruk gemaakt op Guus Hiddink.

Oranje plaatste zich ten koste van Duitsland en Frankrijk voor de Final Four van de en wist Engeland uit te schakelen in Portugal. Het gastland bleek in de finale te sterk voor de ploeg van Koeman, maar desondanks geeft Hiddink aan te hebben genoten van de manier waarop Nederland zichzelf de afgelopen periode gepresenteerd heeft.

Hiddink, die zelf twee keer bondscoach was van Oranje, laat in gesprek met Voetbal International weten dat hij vooral geniet van de manier waarop het huidige zich ontwikkelt onder Koeman. "Van de routiniers zijn Wijnaldum en Van Dijk perfecte voorbeelden. Zij zijn in hun carrière stapsgewijs naar een internationaal topniveau gegroeid. De jonkies van hebben een spoedcursus topvoetbal gehad. Het feit dat ze in een korte tijd zó veel beter zijn geworden, tekent hun intelligentie."



Ajax maakte het afgelopen seizoen grote indruk in de en spelers als Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Donny van de Beek hebben zich stormachtig ontwikkeld, ziet ook Hiddink. "Gasten als De Ligt, De Jong en Van de Beek leren hun lessen snel en ze zijn heel bewust met hun sport bezig. Bij sommige talenten blijk je als coach valse hoop te koesteren, gebaseerd op hun potentieel, wachtend tot het er eindelijk uitkomt. Bij deze jongens is dat heel anders", aldus Hiddink. "De Ligt begon als een kalf dat los op de benen stond en in no time is hij een verdediger van topklasse geworden."



Hiddink vindt het opvallend hoe zelfbewust dit Nederlands elftal is. "Ook de jonge jongens durven te voetballen, de bal op te eisen, het spel te vertragen of te versnellen wanneer dat nodig is. En je kunt zien dat Koeman zijn speelplan duidelijk aan zijn spelers overbrengt", vervolgt Hiddink. "Ook dát bedoel ik met intelligente spelers: deze gasten pikken dat op en vertalen het in het veld. Voor een coach is dat heerlijk, een ploeg die spelsituaties herkent en daarnaar handelt."