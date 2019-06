"Het zou veel voor me betekenen als ik en Memphis weer bij elkaar komen"

Santiago Arias verkaste afgelopen zomer van PSV naar Atlético Madrid en nu wordt de rechtsback alweer in verband gebracht met een transfer.

De Colombiaan, met zijn land actief op de Copa América, zou onder meer op de radar staan van , waar voormalig -directeur Marcel Brands als director of football fungeert. Arias ontkent echter gesproken te hebben met Brands.



"Met Brands heb ik niet gesproken. Ik ben gefocust op de Copa América met mijn land. We zullen zien wat de toekomst in petto heeft. Ik heb nog een contract bij Atlético, dus op dit moment ligt mijn toekomst daar", zegt Arias in gesprek met het Algemeen Dagblad. De verdediger zou wel weer graag met Memphis Depay in een ploeg spelen, zo geeft de vleugelverdediger aan.



De aanvaller van sprak in zijn boek over zijn bijzondere relatie met Arias. Depay is bijvoorbeeld de peetvader van het zoontje van de Colombiaan. "Ik spreek Memphis erg veel. Hij vraagt altijd naar mijn zoontje. Ik kon niet bij de boekpresentatie zijn en ik heb het boek nog niet gelezen, maar ik heb de verhalen erover gehoord."



"Het zou leuk zijn om nog eens met Memphis samen te spelen. Het zou veel voor me betekenen als we weer bij elkaar komen. We moeten afwachten of dat gebeurt", aldus Arias, die vertelt dat Depay hem hielp om te acclimatiseren in Nederland. "We zijn twee verschillende personen, maar de connectie was meteen goed. Onze relatie is heel sterk."



"Memphis is een belangrijk persoon voor mij, een van mijn beste vrienden. Hij kwam altijd bij mij en mijn vrouw eten. Dan bestelden we pizza's of aten we kip", vervolgt Arias, die warme herinneringen koestert aan zijn tijd in Eindhoven. "Ik heb er vijf jaar gespeeld en succes gehad, titels gewonnen. Ik kon groeien als speler en daar ben ik de club en de fans dankbaar voor. Ik kijk de wedstrijden van PSV altijd op tv en support mijn oude ploeg."