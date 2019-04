"Het zou vanuit zakelijk opzicht dom zijn als Chelsea hem houdt"

Real Madrid hoopt Eden Hazard komende zomer binnen te halen en Mario Melchiot is van mening dat Chelsea hem moet verkopen als de kans zich voordoet.

"Het zou zakelijk gezien dom zijn om hem te behouden. Als fan wil ik Hazard tot de laatste minuut behouden, maar als ik het vanuit zakelijk opzicht bekijk zou het niet slim van hen zijn om hem te houden. Als ze een hoop geld voor hem kunnen krijgen, moeten ze dat doen. Ze kunnen dan een vergelijkbare speler proberen te halen of een jonge ster", vertelt de oud-speler van de club bij talkSPORT.



"Ze kunnen het zich niet veroorloven om hem gratis de deur uit te laten lopen, hij ligt nog maar een jaar vast en hij vertegenwoordigt nog steeds veel waarde. Het zou geweldig zijn als ze nog honderd miljoen euro of wat voor bedrag dan ook voor hem kunnen krijgen." De voormalige verdediger zou het wel jammer vinden als Hazard de deur van Stamford Bridge achter zich dichttrekt: "Hij is een geweldige speler en ik mag hem ook als persoon, hij is erg aardig.



"Ik houd ook van het vertrouwen dat hij nu in zijn spel legt, hij is niet meer het jochie dat zijn verantwoordelijkheden soms niet nam. Ik weet ook zeker dat hij ervan baalde dat hij die twee kansen tegen niet benutte." verloor zondag met 2-0 van Liverpool en heeft nu een voorsprong van respectievelijk twee en drie punten op en . The Red Devils hebben echter wel een wedstrijd minder gespeeld dan de huidige nummer vier van de Premier League, terwijl the Gunners zelfs nog twee duels tegoed hebben.



Melchiot denkt dat een vertrek ook het beste voor Hazard zelf zou kunnen zijn: "Zijn toekomst bij de club is simpel: deze jongen wil de beste worden en hij wil met de beste spelers spelen. De enige twijfel is nu wat de volgende stap van Chelsea zal zijn. Als dat transferverbod van kracht blijft en ze niemand kunnen halen... Het is leuk dat hij de beste speler van het team is, maar je wil ook samenspelen met anderen die kunnen slagen en die jou naar een hoger niveau kunnen brengen. Daarmee wil ik niet zeggen dat de andere spelers niet goed zijn, maar zijn ze wel goed genoeg om het spannend te maken voor hem? Daarom denk ik ook dat zo interessant is en daarom heeft hij misschien die knoop al wel doorgehakt."