Joachim Andersen erkent dat misschien tijd is om deze zomer na twee succesvolle seizoenen in de Serie A te vertrekken bij Sampdoria.

en worden sterk in verband gebracht met de 23-jarige verdediger tijdens de zomerse transferperiode, terwijl er ook berichtgeving is geweest dat de Deense jeugdinternational op weg zou zijn naar Olympique Lyonnais. De centrale verdediger maakte in de zomer van 2017 de overstap van naar en heeft zich de afgelopen twee seizoenen enorm ontwikkeld in Italië.

"Het zou tijd voor mij kunnen zijn om een stap te zetten in mijn carrière", vertelt Andersen in gesprek met Goal . "Ik heb genoten van mijn tijd bij Sampdoria, de fans, de voorzitter, de staf, de spelers, de stad, maar misschien is het tijd om mij elders verder te ontwikkelen. Er zijn een aantal geïnteresseerde clubs uit de grootste competities van Europa die in gesprek zijn met mijn zaakwaarnemer. Ik zal binnenkort een beslissing nemen samen met mijn familie en mijn zaakwaarnemer."

Andersen vindt het belangrijk dat Sampdoria ruimschoots beloond wordt bij een transfer. "Het is heel belangrijk voor mij dat Sampdoria ook kan profiteren van een eventuele transfer. Het gaat niet alleen om mij. Ik heb zoveel te danken aan deze geweldige club. Zonder Sampdoria zou ik op dit moment niet de kansen hebben gehad die ik heb gehad."

"Ik heb de droom om bij de grootste clubs ter wereld te spelen en in de grootste competies ter wereld. Ik heb het geluk dat ik al in van die competities speel. Ik denk dat ik een vrij brede voetbalopleiding heb en ik zie niet waarom ik niet voor de meeste competities zou kunnen kiezen, maar ik zeg niet dat het gemakkelijk zou zijn."

Andersen gelooft dat hij veel profijt heeft gehad van het spelen in Italië. "Ik heb veel geleerd. Ik ben opgegroeid in Denemarken en Nederland door met veel balbezit te spelen. Toen ik naar Italië kwam leerde ik een nieuw deel van het verdedigingsspel, wat een nieuwe laag aan mijn opleiding toevoegt."

"Maar het belangrijkste is dat ik niet ben vergeten hoe je een bal moet spelen. Dat betekent dat ik me nog steeds op mijn gemak voel in balbezit, terwijl ik me ontwikkeld heb als verdediger. Mijn positionering is goed en ik ben natuurlijk behoorlijk lang (193cm), wat me een voordeel geeft in de lucht. Ik ga je niet vertellen waar ik aan moest werken, laat de aanvallers maar zien of ze er zelf achter kunnen komen!"