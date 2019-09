"Het zou prachtig zijn om hem samen met Messi te zien spelen bij Barça"

Lautaro Martínez maakte grote indruk in de oefenwedstrijd tussen Argentinië en Mexico (4-0), door driemaal te scoren in slechts 22 minuten tijd.

De aanvaller van was, bij de afwezigheid van Lionel Messi, de grote ster op het veld. Zijn zaakwaarnemer Beto Yaque droomt ervan dat Messi en Martínez in de toekomst niet alleen hun interlands, maar ook hun clubwedstrijden voor dezelfde ploeg spelen.

Deze zomer meldden Argentijnse media dat , dit seizoen groepsgenoot van Inter in de , contact had opgenomen met Yaque om navraag te doen naar de beschikbaarheid van zijn cliënt. Martínez bleef Inter echter trouw.

Zijn contract in Milaan loopt nog vier jaar door, maar toch valt volgens zijn zaakwaarnemer niet uit te sluiten dat hij in de toekomst naar Barcelona gaat. "Het zou prachtig zijn om hem samen met Messi op het veld te zien staan bij Barcelona", vertelt hij aan TyC Sports.

De belangenbehartiger genoot van het optreden van Martínez tegen Mexico. "Het doet me goed om hem zo te zien spelen. Zijn balcontrole na een aanname is buitengewoon goed, waardoor het voor verdedigers heel moeilijk is om hem van de bal af te zetten."

Lees beneden verder

"Hij oogt gelukkig en op zijn gemak", aldus Yaque, die zich een jaar geleden ontfermde over de komst van Martínez naar Europa. Het was niet makkelijk om hem ervan te overtuigen zijn thuisland te verlaten.

"Toen ik hem sprak in Bahia Blanca (stad in Argentinië, red.), was het niet makkelijk om hem mee te krijgen naar Europa. Hij was heel close met zijn familie en had last van heimwee. Gelukkig had ik het vertrouwen van zijn ouders", aldus Yaque over de 22-jarige, van Racing Club overgekomen spits.

"Voordat hij naar Inter ging, maakte ik hem duidelijk dat hij daar zou kunnen aarden. Als Lautaro eenmaal iets wil bereiken, dan kan hij dat. Het is niet zomaar iets om San Siro binnen te wandelen en er te spelen alsof het je achtertuin is."