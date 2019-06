"Het zou mooi zijn om Cristiano Ronaldo nog een keer uit te schakelen"

Het Nederlands elftal plaatste zich donderdagavond voor de finale van de Nations League.

Zondagavond wacht de eindstrijd tegen gastland Portugal. Aan de kant van de Portugezen is Cristiano Ronaldo de grote man en Daley Blind hoopt dat hij en zijn ploeggenoten hem opnieuw de baas kunnen zijn. Het afgelopen -seizoen schakelde namelijk het van Ronaldo uit in de kwartfinale. "Je kan een prijs winnen met je land, dat is toch iets moois."

Na een 1-1 gelijkspel na negentig minuten spelen, moest de winnaar voortkomen uit een verlenging. Door een eigen doelpunt van Kyle Walker en een treffer van invaller Quincy Promes won het team van bondscoach Ronald Koeman met 3-1. "We zijn een team dat er staat voor elkaar en nooit opgeeft. Ik denk dat we veel kwaliteit hebben geleverd op het veld vandaag", aldus Blind in gesprek met Voetbal International . "We hebben goed voetbal laten zien en veel mogelijkheden gehad. In sommige gevallen hadden we het beter moeten uitspelen. Maar dit is een heel goede prestatie en ik denk dat dit aangeeft dat we in ieder geval voor niemand bang hoeven te zijn."



Onder leiding van Koeman lijkt Oranje grote stappen te hebben gemaakt. Het oogt als een hecht team en Blind kan dat beamen. "Het maakt niet uit welke spelers het veld in komen, het gevoel is goed bij iedereen en dat stralen we uit. En dat is ook echt zo", vertelt de Ajacied, die honderdtwintig minuten meespeelde tegen the Three Lions . "Het is geen poppenkast hoe we ons naar de buitenwereld opstellen. Ik denk dat dat de grote kracht is van dit elftal."



Zondagavond wacht in het Estádio do Dragão in Porto de confrontatie met het Portugal van Ronaldo. "Het zou mooi zijn om Ronaldo nog een keer uit te schakelen", aldus Blind, die Ronaldo met Ajax het afgelopen Champions League-seizoen tegenkwam. "Het is in ieder geval leuk. Het stadion zal vol zijn, weer een mooie ambiance. We zullen er alles aan doen om die prijs binnen te halen, want zoveel kansen krijg je niet om met je land een prijs te winnen."