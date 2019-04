"Het zou mij niet verbazen als Ten Hag over aantal jaar bondscoach wordt"

Erik ten Hag snoert zijn criticasters dit seizoen de mond. is namelijk koploper in de , bekerfinalist en halvefinalist in de . Jan Kromkamp kent de Ajax-trainer van hun gezamenlijke periode bij en en behoort duidelijk tot het kamp-Ten Hag. "Het zou mij niet verbazen als hij over een aantal jaar bondscoach wordt."

De oud-verdediger zag in Deventer een bezeten trainer aan het werk, zo blijkt uit zijn terugblik met de Stentor . "Erik kwam altijd als eerste op de club en ging als laatste weg", aldus Kromkamp. "Ik kende hem nog uit mijn tijd bij PSV, toen Erik assistent was van Fred Rutten. Hij wilde verder professionaliseren bij Go Ahead en dat was nodig ook. Dat hij bijvoorbeeld stretchers liet brengen om ons te laten rusten tussen trainingen door, verbaasde mij niet."



"Zijn periodisering is geweldig", vervolgt de elfvoudig international van het zijn relaas over Ten Hag. "Bij Ajax werkt hij met een select groepje spelers, net als bij ons destijds. Toch is er amper fysiek verval waarneembaar. Met onze cijfers en data ging Erik naar een wetenschapper in Duitsland, hij liet hij ze analyseren. Dat pakte geweldig uit. Wat als Ajax kampioen wordt en de finale van de Champions League haalt? Dit is zó knap. Hier zit een idee achter."



Ten Hag loodste Go Ahead Eagles in 2013 via play-offs naar de Eredivisie, maar maakte de terugkeer op het hoogste niveau niet mee. De huidige oefenmeester van de koploper uit Amsterdam vertrok namelijk naar om het beloftenelftal te trainen. Via kwam hij in januari 2018 bij Ajax terecht, waar hij Marcel Keizer opvolgde.