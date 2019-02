"Het zou mij niet verbazen als hij in de zomer teruggaat naar Ajax"

Bij een zomers vertrek van André Onana bij Ajax, sluit Valentijn Driessen een terugkeer van Jasper Cillessen naar de Johan Cruijff ArenA niet uit.

De Oranje-international vertrok in de zomer van 2016 voor een bedrag van veertien miljoen euro naar Barcelona, maar moet genoegen nemen met een rol als tweede doelman in Camp Nou. De Duitse sluitpost Marc-André ter Stegen is eerste keus en ligt nog tot de zomer van 2022 vast.



"Het zou mij niet verbazen als hij in de zomer teruggaat naar Ajax", aldus Driessen bij Veronica Inside. "Onana wil per se aan het einde van het seizoen weg, dus dan heb je de beste Nederlandse keeper. Dan kan hij gewoon iedere week keepen. Er zal dan wel betaald moeten worden." De afkoopsom in het contract van Cillessen bedraagt zestig miljoen euro.



Cillessen tekende een vijfjarig contract en ligt tot medio 2021 vast. Afgelopen zomer leek hij op weg naar de uitgang, maar Barcelona hield hem aan zijn contract. "Het komt natuurlijk ook omdat de grote clubs niet voor hem in de rij staan. Als Atlético Madrid, Manchester United of Manchester City voor hem komt, dan is hij weg. Maar die clubs komen niet."



Vrijdag werd bekend dat Cillessen de komende zes weken moet toekijken. De keeper heeft tijdens een training een spierscheuring in zijn kuit opgelopen. Hij mist hierdoor de dubbele confrontatie met Real Madrid in de halve finale van de Copa del Rey.