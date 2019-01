"Het zou kunnen dat ik blijf, het zou kunnen dat ik wegga bij Ajax"

Joël Veltman voetbalt al zijn hele loopbaan bij Ajax, maar hij sluit niet uit dat hij komende zomer vertrekt.

De verdediger scheurde in april 2018 de voorste kruisband van zijn rechterknie en hij moet zich daarom zien terug te knokken in het basiselftal, nu hij weer fit is. Veltman zegt voorlopig niet verder te kijken dan aankomende zomer. De 27-jarige aanvoerder van Ajax heeft een contract tot medio 2020.



Veltman was deze maand mee op trainingskamp in Florida en bereidde zich vrijdag met de selectie voor op de competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen. "Ik wil zoveel mogelijk minuten maken en dan ik zie ik in de zomer wel wat ik ga doen", wordt hij geciteerd door De Telegraaf. Hij verwacht dat hij tegen die tijd in gesprek gaat met de clubleiding.



"Het zou kunnen dat ik nog een jaar blijf, het zou kunnen dat ik eventueel wegga. Dat weet ik niet", vervolgt Veltman, die tegenover RTL Nieuws toevoegt dat hij, samen met de andere wisselspelers, ervoor wil zorgen dat de basisspelers het 'zo moeilijk mogelijk' krijgen. Hij heeft bovendien met trainer Erik ten Hag besproken op welke positie hij zich het beste kan richten; Veltman kan centraal in de verdediging en als rechtsback spelen.



Volgens Ten Hag moet Veltman zich richten op beide posities. "Dat wist ik ook wel een beetje, maar het is wel lekker om die bevestiging nog even te krijgen", aldus de negentienvoudig international van Oranje. Eerder erkende Vetlman al dat hij achteraan aansluit en 'derde of vierde keus' zal zijn. Ajax nam weliswaar afscheid van rechtsback Luis Orejuela en centrumverdediger Maximilian Wöber, maar voegde deze maand Lisandro Magallán toe aan de spelersgroep.