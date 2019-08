"Het zou een genoegen zijn om een kamer met hem te delen"

Neto zou er een voorstander van zijn als zijn landgenoot Neymar terug gaat keren bij Barcelona.

Neymar heeft zijn wens uitgesproken om te vertrekken bij Paris Saint-Germain, twee jaar nadat hij voor een recordbedrag van 222 miljoen euro werd overgenomen van . heeft inmiddels toegeven dat er gesprekken gaande zijn met een geïnteresseerde club over de komst van Neymar.

"Ik heb al een kleedkamer met hem gedeeld", vertelt Neto in gesprek met Sport. "Ik word er vaak naar gevraagd omdat ik Braziliaan ben, maar ik denk niet dat mijn mening daar iets aan zal veranderen. Hij is een ongelooflijke speler. Ik hoef zijn kwaliteiten niet uit te leggen, omdat de hele wereld ervan op de hoogte is. Als hij ooit terugkeert naar Barcelona, zou het een genoegen zijn om een kamer met hem te delen."

Neto werd deze zomer overgenomen van , waar hij bij Barcelona werd gehaald als opvolger van Jasper Cillessen. Hij gaat bij de Catalanen de concurrentie aan met Marc-André ter Stegen. "Op persoonlijk niveau is hij een professional van het hoogste niveau."

"Hij is een geweldige doelman en net als elke positie in het Barcelona-team, zijn er veel keuzes. Het hebben van teamgenoten van het hoogste niveau zorgt ervoor dat je automatisch verbetert, groeit en leert. Deze eerste maand was fantastisch."

Voor Neto kwam er een droom uit toen hij aan de slag ging bij Barcelona. "Elke speler op het hoogste niveau wil voor een team als dit spelen. Het is heel anders. Het betekent dat je harde werk zijn vruchten heeft afgeworpen wanneer je club kan strijden voor elke prijs. Voor mij, als iemand die graag altijd wint, is op het hoogste niveau concurreren het beste."