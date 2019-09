"Het zit Koeman toch niet nog steeds dwars dat hij daar ontslagen is?"

Feyenoord en AZ vochten vorig seizoen een felle strijd uit om de derde plek in de Eredivisie.

De Rotterdammers trokken uiteindelijk aan het langste eind. In de huidige voetbaljaargang hebben de Alkmaarders inmiddels al een voorsprong van zes punten opgebouwd op de ploeg van trainer Jaap Stam, mede dankzij de 0-3 overwinning in De Kuip van afgelopen donderdag. herstelde zich zondag echter wel enigszins door met overtuigende cijfers (5-1) van te winnen, zo zag ook Willem van Hanegem.

"Feyenoord speelde een stuk beter dan donderdag tegen , maar dat is niets nieuws. Het is al jaren instabiel. Ongelooflijk. Ze kunnen het blijkbaar wel, maar je kunt erop wachten dat het weer misgaat. Een goede wedstrijd zegt niets, een week later kan het helemaal niks zijn", schrijft de clubicoon in zijn column in het Algemeen Dagblad .



Van Hanegem mist bij Feyenoord 'spelers die logisch nadenken': "Als je ziet hoe Ridgeciano Haps als een kip zonder kop alle kanten op rent, of Karsdorp. Waarom wordt dat niet gecorrigeerd? Tegen FC Twente pakte het goed uit, maar ook nu zag je geregeld dat Hapsje linksbuiten stond te spelen. Hartstikke leuk, hoor, maar soms is het misschien slimmer om ook even te verdedigen."



De voormalige middenvelder ziet in AZ wel een ploeg die een constant niveau haalt en hij zou het dan ook logisch vinden als dragende spelers als Calvin Stengs, Myron Boadu of Teun Koopmeiners in de nabije toekomst eens een kans krijgen bij het : "Ik gun een jongen als Kevin Strootman het beste, maar die speelt nooit."

Wat Van Hanegem betreft is het dan ook beter om de jeugd een kans te geven: "Het zal toch niet zo zijn dat het Ronald Koeman nog steeds dwarszit dat hij ooit is ontslagen bij AZ? Ik kan het me haast niet voorstellen."