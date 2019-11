"Het zegt genoeg dat Onana toen de beste speler van het veld was"

Ajax neemt het woensdagavond op tegen Lille OSC en trainer Erik ten Hag kan dan niet beschikken over centrale verdedigers Joël Veltman en Daley Blind.

Het duo kreeg in de vorige wedstrijd in het miljardenbal tegen een indirecte rode kaart en moet daarom voor een wedstrijd toekijken. -trainer Christophe Galtier hoopt hier een slaatje uit te kunnen slaan.

"Dat tweetal is heel belangrijk voor . Ze bezitten klasse en beheersen het positiespel heel goed", wordt hij door De Telegraaf geciteerd op de persconferentie in de aanloop naar de wedstrijd. "Het zou een probleem kunnen worden voor Ajax."

"Wij hebben erop gehamerd dat wij het Ajax op die posities zo moeilijk mogelijk willen maken. Ik hoop dat we erin slagen om die mogelijke zwakte uit te buiten."

Lees beneden verder

Lille zal van Ajax moeten winnen om uitzicht te houden op deelname aan de , aangezien een vervolg in de niet meer tot de mogelijkheden behoort. De Fransen moeten het echter net als hun opponent zonder hun centrale duo zien te stellen, daar Adama Soumaoro en José Fonte wegens blessureleed ontbreken: "We missen een brok ervaring. Ik heb wel vertrouwen in hun jonge vervangers. We zullen echt alles geven. Dat zijn we verplicht aan onszelf en aan onze fans."

Galtier voelt zich bovendien gesteund door wat zijn ploeg in de heenwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA heeft laten zien. Les Dogues verloren daar weliswaar met 3-0, maar de oefenmeester zag zijn ploeg in Amsterdam ook een aantal grote kansen missen.

"Het zegt genoeg dat hun keeper André Onana toen de beste speler van het veld was. Misschien is het wel een voordeel dat we al zijn uitgeschakeld. Zonder druk komt mijn elftal misschien wel beter uit de verf."