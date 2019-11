"Het zal heel speciaal voor mij zijn om terug te keren naar Barcelona"

Denis Suárez kijkt uit naar de hereniging van komende zondag met Barcelona en Lionel Messi als hij met Celta de Vigo op bezoek komt in Camp Nou.

De 25-jarige middenvelder maakte in de zomer van 2016 de overstap van naar , nadat hij eerder door de Catalanen aan de club was verkocht zonder er zijn debuut gemaakt te hebben. Ondanks een veelbelovende start slaagde Suárez er niet in om een vaste basisplaats te veroveren en in januari vertrok hij op huurbasis naar en in de zomer werd hij verkocht aan .

De Spanjaard genoot er een groot deel van zijn jeugdopleiding en op zestienjarige leeftijd maakte hij al zijn debuut voor het B-team van de Galiciërs. Nu keert de enkelvoudig international terug bij Barcelona, de club waarvoor hij in totaal 71 wedstrijden voor speelde.

"Dit is niet zomaar een wedstrijd. Het zal heel speciaal voor mij zijn om terug te keren naar Barcelona en tegen mijn voormalige teamgenoten te spelen", vertelt Suárez in gesprek met Goal .

"Maar we zullen er naartoe gaan om te winnen zoals we altijd doen. We gaan naar Barcelona en hebben de drie punten nodig en we zullen proberen te winnen."

"Hoe zou ik mijn tijd bij Barça beschrijven? Misschien bitterzoet. Ik had geweldige, normale en slechte tijden."

"Ik heb de ervaring meegenomen dat ik bij de beste club ter wereld heb gespeeld. Ik heb titels gewonnen met Barcelona. Ik streed om een basisplaats in een ploeg dat de beste ter wereld was. Ik was er in de tijd toen de grootste speler aller tijden op mijn positie speelde, Andrès Iniesta."

"Het is niet gemakkelijk, maar het was een moment dat nu ten einde is gekomen."

Een van de spelers die waarschijnlijk een basisplaats zal hebben bij de tegenstander is Lionel Messi, een speler die Suárez maar al te goed kent van hun gezamenlijke tijd in Catalonië. De middenvelder praat vol bewondering over de Argentijn.

"Elke dag bedenkt hij iets nieuws, elke dag verrast hij je, welke wedstrijd je ook kijkt", reageert hij op de vraag of hij de sleutel had om Messi af te stoppen.

Lees beneden verder

"We zullen een geweldige wedstrijd moeten spelen, dat is alles wat we kunnen doen. En hopelijk hebben ze niet hun beste dag voor het doel. Ik denk echt dat je daar naartoe kunt gaan om een resultaat te behalen. Celta heeft dat een paar keer gedaan de afgelopen jaren."

Mocht Suárez zaterdagavond tot scoren komen in Camp Nou, dan gaat hij dat ingetogen vieren. "Ik heb veel respect voor Barcelona en als ik scoor zal ik gelukkig zijn, maar ik zal niet euforisch vieren omdat dat geen zin heeft."

Barcelona gaat de wedstrijd in als koploper van LaLiga, waar het alleen op basis van doelsaldo boven en staat. Celta staat achttiende, met slechts negen punten na twaalf wedstrijden.