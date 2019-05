"Het was misschien de verkeerde beslissing om Kroos te laten vertrekken"

Bayern München-voorzitter Uli Hoeness erkent dat de verkoop van Toni Kroos in 2014 aan Real Madrid misschien een vergissing was.

De Duitse international werd voor 25 miljoen euro verkocht aan , kort nadat hij zijn land had geholpen aan de winst van het WK in Brazilië. Gesprekken over contractverleging bij Bayern waren op niets uitgelopen. De middenvelder won sindsdien een groot aantal prijzen in de Spaanse hoofdstad, waaronder drie opeenvolgende -titels tussen 2016 en 2018 en werd kampioen in 2017.

In een nieuwe film van de Duitse regisseur Manfred Oldenburg, die het leven van Kroos tijdens zijn kindertijd in de stad Greifswald in kaart brengt, uit Bayern-voorzitter Hoeness zijn spijt dat hij zo gemakkelijk mocht vertrekken. "Een vereniging moet soms moeilijke beslissingen nemen. En dat was een zware, misschien de verkeerde."

In de film, die put uit bijdragenvan mensen die dicht bij de speler staan en Kroos zelf, vertelt de 29-jarige over zijn eigen gevoelens waarom hij het het beste vond om Bayern te verlaten op de toppen van zijn kunnen. "Ik heb vaak gehoord hoe goed ik ben en hoe goed ik alles doe, maar ik speelde niet."

Voormalig middenvelder Matthias Sammer komt ook aan het woord in de film, die de simpele titel 'Kroos' draagt. De 74-voudig international betitelt Kroos als "een van de beste dirigenten van het Duitse voetbal ooit".