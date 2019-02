"Het was geweldig hoe de supporters reageerden, dát is Manchester United"

Ole Gunnar Solskjaer werd door de clubleiding van Manchester United in december aangesteld als de tijdelijke opvolger van de ontslagen José Mourinho.

Onder het bewind van de Noor wonnen the Red Devils n egen van de tien wedstrijden, waardoor een klassering in de top vier van de Premier League weer binnen handbereik is. In gesprek met Sky Sports vertelt Solskjaer over zijn opdracht toen hij werd aangesteld bij Manchester United.

"Het ging mij er niet om dat ik een situatie zou creëren waarin ik kon blijven. Natuurlijk is Manchester United de place to be , iedereen wil hier graag werken. Mijn opdracht was om ons tot de zomer een bepaald type voetbal te laten spelen, waarmee we de goede sfeer en de resultaten moesten terugbrengen. Ik geniet van iedere seconde die ik hier mag werken. Het is niet alleen zaak om de lach terug te brengen op de gezichten hier, al is dat wel belangrijk", stelt Solskjaer.



"Het is de bedoeling dat je op de training geniet en uitkijkt naar de volgende dag. Dat probeer ik op dit moment voor elkaar te krijgen", gaat de Noorse interim-manager van Manchester United verder. "Het is voor mij lastig om weg te zijn van mijn familie, natuurlijk. Maar iedere dag is hier een uitdaging. We spelen tegen Fulham, daarna wacht Paris Saint-Germain en dan komt Chelsea, dat is gewoon fantastisch."



De enige keer dat Manchester United onder Solskjaer punten liet liggen, was tegen Burnley (2-2). "Dat voelde als een nederlaag, ondanks dat we vier minuten voor tijd nog 0-2 achter stonden. We hebben in die wedstrijd karakter getoond. Het was geweldig hoe de supporters toen reageerden, dát is Manchester United. Toen ik hier speelde, hebben we ook wedstrijden verloren. Dat zal nu ook ongetwijfeld gaan gebeuren en het is aan ons om daar op een passende manier op te reageren."