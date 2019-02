"Het was geen moeilijke keuze om bij Ajax te blijven"

Vaclav Cerny had in de winterstop op huurbasis kunnen vertrekken bij Ajax, maar de vleugelaanvaller besloot in Amsterdam te blijven.

Cerny, die vooral zijn minuten maakt bij Jong Ajax, kon naar eigen zeggen overstappen naar een aantal clubs op het hoogste niveau. Zo kon hij aansluiten bij SC Heerenveen en PEC Zwolle. "Dat soort clubs had inderdaad interesse", bevestigt Cerny tegenover Ajax TV . "Maar ik mocht in principe zelf kiezen en heb besloten hier voor mijn kansen te vechten."



Cerny kampte de afgelopen seizoenen met verschillende blessures, waardoor zijn inbreng bij het eerste van Ajax beperkt is gebleven. Als het aan hem ligt, sluit hij daar snel weer aan, maar voor nu is hij tevreden bij de beloften. "Ik ben blij dat ik nog de leeftijd heb dat ik uit mag komen voor Jong Ajax", zegt de 21-jarige Tsjech. "Ik speel daar nu mijn wedstrijden en dat gaat goed."



Volgens Cerny is hij bijna helemaal terug na zijn laatste blessure, die hem langdurig aan de kant hield. "Of ik nu fit ben? Natuurlijk!", is hij stellig. "Dat was eerst nog niet zo, maar nu wel. Het was voor mij geen moeilijke keuze om bij Ajax te blijven. Hier train ik op Champions League-niveau."