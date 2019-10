"Het was een complete verwarring" - Arsenal, Sheffield United en de wedstrijd die uit de geschiedenis verdween

The Gunners spelen maandagavond tegen The Blades en daarbij gaan de herinneringen terug naar een memorabel bekerduel, twintig jaar geleden.

Een minuut of 76 was het gewoon een klassiek -duel.

Sheffield United, de moedige underdog, ging op Highbury de strijd aan met bekerhouder en de gasten waren dicht bij een verrassing. Een kopbal van Marcelo had namelijk de gelijkmaker opgeleverd na de openingstreffer van Patrick Vieira: 1-1.

Aangemoedigd door de meegereisde fans op de Clock End stond het team van manager Steve Bruce er goed voor om in elk geval een replay op Bramall Lane uit het vuur te slepen.

Maar toen, met nog iets minder dan een kwartier op de klok, ontstond een incident dat ervoor zorgde dat de uitslag van deze wedstrijd, gespeeld op 13 februari 1999, nooit in de geschiedenisboeken kwam.

United-keeper Alan Kelly had de bal buiten de lijnen getrapt, zodat Lee Morris - die pijn had na een duel met Gilles Grimandi - een blessurebehandeling kon krijgen. Tot dat moment was er nog niks aan de hand.

"Er was geen twijfel over. Wij dachten dat we die bal wel terug zouden krijgen", vertelt David Holdsworth, destijds aanvoerder van Sheffield United, aan Goal.

"Het werd duidelijk dat ze de bal zouden teruggeven aan Alan, maar toen gebeurde er toch iets anders."

Ray Parlour had de bal in zijn handen voor een ingooi en toen de scheidsrechter aangaf dat er weer kon worden gevoetbald, gooide de middenvelder de bal in de richting van de Ierse doelman.

Het enige probleem was echter Nwankwo Kanu. De Nigeriaan, die zijn debuut maakte en net tien minuten in het veld stond, bleek zich niet helemaal op dezelfde golflengte te bevinden als zijn teamgenoten.

De verdedigers van Sheffield United keken vol ongeloof toe hoe Kanu de bal oppikte en een voorzet gaf op Marc Overmars, die scoorde in een leeg doel.

"Ik herinner me nog dat de bal bij de zijlijn werd teruggegooid, dat Kanu en plotseling achteraan ging en teruglegde op Marc", zegt Nigel Winterburn, die toen zijn 529ste duel voor Arsenal speelde.

"Het was gewoon een compleet misverstand van de etiquette en wat er in zo'n geval meestal gebeurt, want het was wel duidelijk wat Ray probeerde te doen."

"Er was heel veel verwarring en hun spelers waren natuurlijk boos. Heel begrijpelijk, want iedereen wist dat hier iets onrechtvaardigs was gebeurd."

"Ik sprak een aantal van hun spelers en ik kon me alleen maar verontschuldigen. Wat moet je verder op zo'n moment doen? Het was een chaos, ik denk dat niemand van ons echt wist wat we moesten doen."

Woedend om wat er was gebeurd richtten veel United-spelers zich op arbiter Peter Jones, om te eisen dat het doelpunt zou worden afgekeurd.

Maar een aantal anderen, inclusief Holdsworth, zochten Kanu en Overmars op, die samen het doelpunt vierden voor de North Bank.

"Je kan wel zeggen dat onze reactie een beetje intens was", aldus Holdsworth, tegenwoordig directeur bij Carlisle United.

"Ik was boos, omdat we met hun spelers hadden gesproken en we dachten allemaal dat ze de bal zouden teruggeven. Dus toen ze vervolgens scoorden, was het voor ons moeilijk om je hoofd erbij te houden."

"Het was een unieke situatie. Ik was op dat moment furieus op Kanu. Eerlijk gezegd kreeg hij niet echt een kans om het uit te leggen, omdat we allemaal zo agressief waren richting hem. Maar hij heeft daarna zijn excuses aangeboden. We hebben elkaar de hand geschud en hij is een goede jongen."

De emoties liepen na de goal echter zo hoog op, dat het er even op leek dat de spelers van Sheffield United uit protest van het veld zouden lopen.

Manager Steve Bruce gebaarde langs de zijlijn woedend dat zijn spelers mee moesten komen naar de kleedkamer, terwijl fans in het uitvak 'Shame on Arsenal' zongen.

Na een onderbreking van zo'n acht minuten werd er toch doorgespeeld. Marcelo trapte de bal woest richting de helft van Arsenal om zijn frustraties kwijt te kunnen.

"Steve was toen nog een hele jonge manager (38, red.) en hij wist niet hoe hij moest handelen", herinnert Holdsworth zich. "Hij wilde dat we ermee zouden stoppen, maar wij wilden dat niet. Graham Stuart en ik probeerden de jongens daarom op het veld te houden."

"Het was allemaal heel vreemd toen de wedstrijd werd hervat, er hing een vreemde sfeer en 2-1 was dus de eindstand. Ik denk nog steeds dat het fout zou zijn geweest als we geweigerd hadden om door te spelen. En eerlijk gezegd lieten Arsenal en Arsène Wenger meteen hun klasse zien."

Het laatste fluitsignaal had amper geklonken, of het verhaal kreeg al een vervolg. Wenger stelde namelijk meteen voor om het duel opnieuw te spelen. "We willen niet valsspelen", zei de Fransman na afloop in een interview.

Een voorstel dat in beide kleedkamers goed werd ontvangen.

"Het werd al vrij snel duidelijk dat wij dat aanbod hadden gedaan", vertelt Winterburn. "Daar was ik blij om, want op die manier wilde ik natuurlijk geen wedstrijd winnen."

"Arsène deed het meteen al", voegt Holdsworth eraan toe. "Meteen na afloop. Dat was grote klasse."

Sheffield United accepteerde het aanbod en ook de Football Association ging akkoord.

De bekerwedstrijd werd tien dagen later opnieuw afgewerkt op Highbury en ook nu wonnen The Gunners met 2-1, dankzij treffers van Overmars en Dennis Bergkamp.

Uiteindelijk bleef een verrassing dus uit; de dubbelwinnaar van het vorige seizoen ging door en voor de underdogs was het FA Cup-avontuur voorbij. Maar dankzij het voorstel van Wenger was vooral het voetbal de grote winnaar.

"Het is geweldig wat Arsène toen deed", aldus Holdsworth. "Overmars kwam na afloop trouwens naar het spelershome. Ik denk dat hij wist dat mijn zoon die dag mascotte was en hij gaf hem zijn gesigneerde shirt."

"Dat shirt hangt nog steeds ingelijst bij ons in huis. Als ik er nu naar kijk, kan ik er wel om lachen. Ik ben niet iemand die veel memorabilia heeft, ik gaf veel spullen altijd weg. Maar dat shirt doet me altijd weer denken aan die opmerkelijke dag."