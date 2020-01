Het volledige transferoverzicht van de Eredivisie in januari

De transfermarkt is weer open en alle clubs kunnen hun selecties versterken. Goal houdt hier alle transfers van de Eredivisie bij in een overzicht.

Januari is altijd een spannende maand voor voetballiefhebbers: Slaagt jouw club erin om de sterspeler binnenboord te houden en wie o wie vindt die tropische verrassing die uit het niets wedstrijden gaat beslissen?

Voetbal is de belangrijkste bijzaak van het leven en Goal helpt je om van alles op de hoogte te blijven. Zoals altijd brengen we je het laatste nieuws en geven we de achtergronden die je nodig hebt.

Toch is het soms wel erg veel om allemaal te onthouden. Daarom krijg je hier een handig overzicht van alle transfers in de .

Laatste update: 6 januari 12.00 uur.

ADO staat na de eerste seizoenshelft op de zeventiende plaats, hetgeen aan het einde van de rit rechtstreekse degradatie betekent. De ploeg scoort moeizaam sinds het zomerse vertrek van Nasser El Khayati en kan dus wel een creatieveling met scorend vermogen gebruiken. Wat voor plan hebben technisch adviseur Martin Jol en de nieuwe trainer Alan Pardew opgesteld?

Nieuwe aanwinsten:

-

Vertrokken spelers:

Mike Havekotte - doelman, verhuurd aan

Ajax staat na achttien speelrondes waar het aan het einde van het seizoen hoopt te staan: eerste. Zoals altijd worden diverse spelers met een uitgaande transfer in verband gebracht, maar sleutelspelers lijken niet voor de zomer te vertrekken. Wel moet de club mogelijk zelf de markt op voor een vleugelaanvaller, want daar is de spoeling door blessures dun.

Nieuwe aanwinsten:

-

Vertrokken spelers:

Luis Manuel Orejuela - rechtsback, verkocht aan (was al verhuurd)

AZ profileert zich deze jaargang als titelkandidaat en heeft een uitstekend draaiend eerste elftal. Achterin zijn er door de langdurige blessure van Pantelis Hatzidiakos wel wat zorgen. Verder is het zaak de kern bijeen te halen en waar mogelijk een breedteversterking te doen om de race met Ajax vol te kunnen houden.

Nieuwe aanwinsten:

Håkon Evjen - aanvallende middenvelder , gekocht van FK Bodø/Glimt.

Ramon Leeuwin - verdediger, overgenomen van Odense BK.

Vertrokken spelers:

Tijjani Reijnders - middenvelder, verhuurd aan .

Björn Johnsen - spits, verkocht aan Ulsan Hyundai (was al verhuurd).

FC Emmen staat halverwege de rit op een keurige veertiende plaats, maar de verschillen zijn zowel naar boven als naar beneden toe klein. De ploeg laat bij vlagen heel aardig voetbal zien, maar scoort wel wat weinig.

Nieuwe aanwinsten:

Hilal Ben Moussa - middenvelder, overgenomen van ACS Sepsi OSK.

Vertrokken spelers:

-

Feyenoord heeft onder Dick Advocaat de weg naar boven weer ingeslagen, maar een derde plaats lijkt het hoogst haalbare. Achter de schermen gaat de nieuwe technisch directeur Frank Arnesen grote schoonmaak houden en bouwen aan een elftal voor de toekomst. Mogelijk dat we daar nu al de eerste resultaten van zien.

Nieuwe aanwinsten:

Ramón ten Hove - doelman, huurcontract bij FC Dordrecht ontbonden

Jordie van Leeuwen - doelman, huurcontract bij FC Dordrecht ontbonden

Noah Lewis - huurcontract bij FC Dordrecht ontbonden

Vertrokken spelers:

-

Fortuna Sittard draait naar behoren met een dertiende plaats, maar moet zich wel zorgen maken om de defensie. De ploeg kreeg in de eerste seizoenshelft al 42 goals tegen en dat zijn de cijfers van een degradatiekandidaat. Verbetering is zeker mogelijk.

Nieuwe aanwinsten:

-

Vertrokken spelers:

Agim Zeka - aanvaller, huurcontract met beëindigd

Sander Rau - verdediger, contract in overleg ontbonden.

Michael Pinto - linksback, verkocht aan .

FC Groningen heeft de zaken op het veld redelijk op orde en kan met wat meer scorend vermogen nog een beetje naar boven kijken richting kwalificatie voor de play-offs. In ieder geval hoopt men in januari afscheid te nemen van wat overbodige en dure spelers, waaronder de verhuurde Jannick Pohl.

Nieuwe aanwinsten:

-

Vertrokken spelers:

Michael Breij, aanvaller, vertrokken naar sc Cambuur.

sc

Heerenveen is met een gestage opmars bezig en staat ondertussen op de achtste plaats. Vooraf werd veel verwacht van -huurling Alen Halilovic, maar hij maakt nog geen onuitwisbare indruk en wordt mogelijk weer doorverhuurd. Gaan de Friezen zelf ook nog de markt op?

Nieuwe aanwinsten:

Runar Espejord - spits, overgenomen van Tromsø.

Vertrokken spelers:

-

Heracles kende een uitstekende eerste seizoenshelft met een negende plaats tot gevolg. Spits Cyril Dessers speelde hierin een grote rol, want met 12 goals is hij de topscorer van de Eredivisie, hetgeen hem op diverse scoutingslijstjes heeft geplaatst.

Nieuwe aanwinsten:

-

Vertrokken spelers:

-

PEC Zwolle is bezig aan een teleurstellende jaargang en heeft de doelstelling inmiddels bijgesteld. Niet degraderen is nu het devies, aldus voorzitter Adriaan Vissers. "Van wie daar niet in mee wil of kan, nemen we afscheid." Nieuwe aanwinsten lijken er echter niet te gaan komen, gezien de brede selectie.

Nieuwe aanwinsten:

-

Vertrokken spelers:

-

PSV heeft halverwege de rit al een achterstand van tien punten op Ajax, terwijl voor plek 2 van AZ ook een gat van 7 punten moet worden overbrugd. De Eindhovenaren zijn bereid te investeren en willen vooral graag een goede linksback halen. Ricardo Rodriguez van AC Milan wordt veelvuldig genoemd.

Nieuwe aanwinsten:

-

Vertrokken spelers:

- Toni Lato - linksback, huurperiode voortijdig beëindigd.

RKC Waalwijk

RKC Waalwijk leek op voorhand degradatiekandidaat nummer 1 en staat halverwege ook achttiende, maar de ploeg heeft volop perspectief. De Brabanders laten aardig voetbal zien en zijn de laatste weken fors ingelopen op de concurrentie. Komen er nog wat kwaliteitsimpulsen bij?

Nieuwe aanwinsten:

Tijjani Reijnders - middenvelder, gehuurd van AZ.

Vertrokken spelers:

Dean van der Sluys - verdediger, contract ontbonden.

Sparta Rotterdam

Sparta Rotterdam is als promovendus uitstekend bezig met een voorlopige elfde plaats, maar dat succes heeft ook een keerzijde. Spits Halil Dervisoglu is al verkocht, medeaanvaller Ragnar Ache vertrekt aan het einde van het seizoen naar en ook aan targetman Lars Veldwijk wordt flink getrokken...

Nieuwe aanwinsten:

Patrick Joosten - vleugelaanvaller, gehuurd van .

Mica Pinto - linksback, gekocht van Fortuna Sittard.

Vertrokken spelers:

Halil Dervisoglu - spits, verkocht aan Brentford.