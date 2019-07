Het volledige transferoverzicht van de Eredivisie 2019/20

De voorbereiding is weer begonnen en de clubs richten het vizier op 2019/20. Goal houdt hier alle transfers van de Eredivisie bij in een overzicht.

De jaarlijkse periode van wachten, hopen en verlangen is weer aangebroken. Slaagt jouw club erin om de sterspeler binnenboord te houden en wie o wie vindt die tropische verrassing die uit het niets mee kan strijden om de topscorerstitel? Eén of twee goede aanwinsten kunnen zomaar het verschil maken in de titelstrijd en tussen een grijs seizoen in de middenmoot of een glorieus jaar met Europees voetbal als beloning. Ook kan een combinatie van goede scouting en een effectief bestuur er misschien voor zorgen dat de nacompetitie wordt ontlopen waar iedereen vooraf dacht dat jouw club gedoemd was om te degraderen.

Niet voor niets dat we als voetballiefhebbers massaal kranten lezen, nieuwssites afstruinen en alle geruchten bespreken in de voetbalkantine of gewoon op het werk en ja, waar niet eigenlijk? Voetbal is de belangrijkste bijzaak van het leven en Goal helpt je om van alles op de hoogte te blijven. Zoals altijd brengen we je het laatste nieuws en geven we de achtergronden die je nodig hebt. Toch is het soms wel erg veel om allemaal te onthouden. Daarom krijg je hier een handig overzicht van alle transfers in de . De volgorde is bepaald door de ranglijst van afgelopen seizoen, dus weet je direct waar je de in- en uitgaande transfers van jouw club kunt vinden.

* Teruggekeerde huurspelers zijn niet in het overzicht opgenomen. Spelers uit jeugdelftallen worden ook niet vermeld, tenzij ze minimaal een wedstrijd in de hoofdmacht hebben gespeeld. Laatste update: 23 juli.

Landskampioen Ajax staat na het geweldige seizoen in de voor een zware taak om de selectie op peil te houden. Frenkie de Jong maakte al vroeg in het jaar bekend te zullen vertrekken naar en diverse sleutelspelers gaan zijn voorbeeld volgen, al maakten spelers als André Onana en Nicolas Tagliafico bekend nog een jaar te blijven. Waarmee komt technisch directeur Marc Overmars op de proppen nu het geld tegen de plinten klotst?

Nieuwe aanwinsten:

Razvan Marin - middenvelder, gekocht van . 12,5 miljoen euro.

Lisandro Martinez - verdediger, gekocht van Defensa y Justicia. 7 miljoen euro.

Kik Pierie - verdediger, gekocht van sc . 5 miljoen euro.

Kjell Scherpen - doelman, gekocht van . transfersom onbekend.

Quincy Promes - rechtsbuiten, gekocht van , 15,7 miljoen euro.

Bruno Varela - doelman, wordt nog een seizoen gehuurd van .

Edson Álvarez - verdediger, voor 15 miljoen euro gekocht van Club América.

Vertrokken spelers:

Frenkie de Jong - middenvelder, verkocht aan Barcelona. 75 miljoen euro.

Maximilian Wöber - verdediger, verkocht aan Sevilla, was al verhuurd. 10,5 miljoen euro.

Azor Matusiwa - middenvelder, verkocht aan , was al verhuurd. Bedrag onbekend.

Daley Sinkgraven - linksback, verkocht aan . 5 miljoen euro.

Dennis Johnsen - buitenspeler, voor een jaar verhuurd aan .

Mitchell Bakker - linksback, transfervrij naar Paris Saint-Germain.

Václav Cerny - buitenspeler, voor 900.000 naar , met terugkoopoptie.

Kostas Lamprou - doelman, transfervrij verkast naar .

Matthijs de Ligt - verdediger, verkocht aan . 75 miljoen euro.

Rasmus Kristensen - rechtsback, verkocht aan RB Salzburg. 5 miljoen euro.

PSV greep op de slotronde naast de landstitel en weet dat concurrent Ajax geld als water heeft om de selectie te versterken, dus moeten de Eindhovenaren ook vol aan de bak om aanwinsten binnen te halen. Haast is geboden, want het al dan niet plaatsen voor de Champions League is van cruciaal belang voor de ploeg van trainer Mark van Bommel.

Nieuwe aanwinsten:

Ibrahim Afellay - middenvelder, was clubloos en dus gratis.

Robbin Ruiter - doelman, transfervrij overgenomen van Sunderland.

Bruma - vleugelaanvaller, voor maximaal 15 miljoen euro van .

Toni Lato - linksback, voor een seizoen gehuurd van .

Olivier Boscagli - linksback, voor 2 miljoen euro gekocht van Nice.

Vertrokken spelers:

Aziz Behich - linksback, verkocht aan . 1 miljoen euro.

Kenneth Paal - linksback, verkocht aan PEC Zwolle. 350.000 euro.

Eloy Room - doelman, transfervrij naar Columbus Crew.

Daniel Schwaab - verdediger, aflopend contract, nog geen nieuwe club.



Laros Duarte - middenvelder, verkocht aan Sparta, was al verhuurd.

Dante Rigo - middenvelder, verhuurd aan .

Maximiliano Romero - aanvaller, verhuurd aan .

Armando Obispo - verdediger, verhuurd aan Vitesse.

Hidde Jurjus - doelman, wordt verhuurd aan .

Luuk de Jong - spits, voor 15 miljoen euro naar Sevilla.

Angelino - linksback, voor 12 miljoen euro naar Man City.

Mauro Júnior - middenvelder, verhuurd aan .

Matthias Verreth - linksbuiten, verkocht aan Waasland-Beveren.

Feyenoord moet met een vrijwel lege portemonnee shoppen en extra kwaliteit is broodnodig nu Robin van Persie is gestopt en diverse clubs lonken naar Tonny Vilhena en Steven Berghuis. De nieuwbakken technisch directeur Sjaak Troost staat direct voor een flinke uitdaging in De Kuip. Wellicht dat de connecties van trainer Jaap Stam goed van pas komen.

Nieuwe aanwinsten:

Nick Marsman - doelman, transfervrij overgenomen van FC Utrecht.

Luciano Narsingh, rechtsbuiten, transfervrij van Swansea City.

Liam Kelly - middenvelder, gratis overgenomen van Reading.

Vertrokken spelers:

Mo El Hankouri - linksbuiten, transfervrij naar FC Groningen.

Robin van Persie - aanvaller, einde carrière.

Tonny Vilhena - middenvelder, verkocht aan Krasnodar. 9 miljoen euro.

Joris Delle - doelman, transfervrij vertrokken naar Orlando Pirates.

Voor AZ wordt het deze zomer vooral belangrijk om de grote talenten binnenboord te houden. De club hoopt een bedreiging te worden voor de top drie en zal daarom loeren naar buitenkansjes op de transfermarkt. Vorig seizoen werden lang niet alle transferinkomsten gebruikt, dus er is ruimte om iets te doen in de zomermaanden.

Nieuwe aanwinsten:

Yukinari Sugawara - verdediger, gehuurd van Nagoya Grampus.

Tijs Velthuis - verdediger, voor 150.000 gekocht van .

Richonell Margaret - spits, transfervrij gehaald van Vitesse.

Vertrokken spelers:

Adam Maher - middenvelder, aflopend contract, transfervrij naar FC Utrecht.

Ricardo van Rhijn - rechtsback, aflopend contract, nog geen nieuwe club.

Piet Velthuizen - doelman, aflopend contract, nog geen nieuwe club.

Ondrej Mihálik - aanvaller, verhuurd aan Viktoria Plzen, met koopoptie.

Nick Olij - doelman, transfervrij vertrokken naar .

Mats Seuntjens - middenvelder, voor onbekend bedrag naar Gençlerbirligi.

Iliass Bel Hassani - middenvelder, voor onbekend bedrag naar PEC Zwolle.

Vitesse

Vitesse beleefde dankzij sterspeler Martin Ödegaard een prima seizoen, maar de huurling van gaat de GelreDome verlaten. Het wordt dus zaak om zijn creativiteit op te vangen, terwijl er ook getrokken zal worden aan de Russische verdedigers die de ploeg rijk is. Hoe speelt men daarop in richting het komende seizoen?

Nieuwe aanwinsten:

Armando Obispo - verdediger, gehuurd van PSV.

Jay-Roy Grot - spits, gehuurd van Leeds United.

Tomas Hajek - verdediger, voor onbekende som gehaald van Viktoria Plzen.

Charly Musonda - aanvaller, nog een seizoen gehuurd van .

Oussama Tannane - vleugelaanvaller, gratis overgenomen van .

Riechedly Bazoer - middenvelder, voor onbekende som gekocht van Wolfsburg.

Kostas Lamprou - doelman, transfervrij overgenomen van Ajax.

Vertrokken spelers:

Maikel van der Werff - verdediger, transfervrij vertrokken naar FC Cincinnati.

Alexander Büttner - verdediger, aflopend contract, nog geen nieuwe club.

Arnold Kruiswijk - verdediger, einde carrière.

Khalid Karami - linksback, verhuurd aan Sparta Rotterdam.

FC Utrecht

FC Utrecht gaat met de nieuwe trainer John van den Brom proberen om Europees voetbal af te dwingen en heeft daarvoor versterkingen nodig. De oefenmeester heeft een netwerk waar je als club wat aan hebt en de Domstedelingen hebben in het verleden zelf geregeld succes gehad met aankopen uit de lagere Franse divisies. Wordt dat opnieuw de Utrechtse visvijver?

Nieuwe aanwinsten:

Justin Lonwijk - middenvelder, transfervrij gehaald van Jong PSV.

Adam Maher - middenvelder, transfervrij overgenomen van AZ.

Issah Abass - spits, gehuurd van .

Eros Maddy - rechtsbuiten, transfervrij gehaald van Jong Ajax.

Václav Cerny - buitenspeler, voor 900.000 euro gekocht van Ajax.

Adrián Dalmau - spits, voor 700.000 euro gekocht van Heracles.

Vertrokken spelers:

Nick Marsman - doelman, transfervrij vertrokken naar Feyenoord.

Nicolas Gavory - linksback, voor 3,1 miljoen euro verkocht aan Standard Luik.

Cyriel Dessers - spits, voor onbekende som naar Heracles Almelo.

Lukas Görtler - spits, voor onbekende som naar FC St. Gallen.

Dario Dumic - verdediger, verhuurd aan SV Darmstadt 98.

Heracles Almelo

Heracles haalde afgelopen seizoen Adrian Dalmáu voor niets binnen en de Spanjaard maakte liefst negentien goals. Daarmee bleek hij direct weer onhoudbaar te zijn geworden, maar de verkoop brengt wel geld in het laatje en met Cyriel Dessers werd een vervanger snel gevonden. Nu is vooral een betere verdediging is gewenst, want 68 tegengoals is te veel voor een subtopper.

Nieuwe aanwinsten:

Navajo Bakboord - rechtsback, overgenomen van Jong Ajax. Bedrag onbekend.

Teun Bijleveld - middenvelder, overgenomen van Ajax. Bedrag onbekend.

Orestis Kiomourtzoglou - middenvelder, gehuurd van Unterhaching.

Mauro Júnior - middenvelder, voor een jaar gehuurd van PSV.

Adrian Szöke - middenvelder, gratis gehaald bij 1. FC Köln.

Cyriel Dessers - spits, gekocht van FC Utrecht, bedrag onbekend.

Vertrokken spelers:

Bradley Kuwas - rechtsbuiten, verkocht aan Al-Nasr. 2,5 miljoen euro.

Wout Droste - rechtsback, transfervrij naar .

Vincent Vermeij - spits, transfervrij vertrokken naar MSV Duisborg.

Tim van de Berg - middenvelder, aflopend contract, nog geen nieuwe club.

Zeki Erkilinc - linskbuiten, transfervrij verkast naar .

Bart van Hintum - linksback, transfervrij vertrokken naar FC Groningen.



Lerin Duarte - middenvelder, transfervrij naar Aris Thessaloniki.

Adrián Dalmau - spits, voor 700.000 euro verkocht aan FC Utrecht.

Yoël van Nieff - middenvelder, transfervrij naar Puskás Akadémia FC.

FC Groningen

FC Groningen kende een uitstekende tweede seizoenhelft dankzij de komst van diverse spelers. Komende zomer wordt het spannend om te zien of sterspeler Ritsu Doan blijft en of men in staat is om wat meer scorend vermogen aan de ploeg toe te voegen. Met slechts 39 goals voor heeft men de cijfers van een degradatiekandidaat, ware het niet dat de verdediging weinig doorlaat.

Nieuwe aanwinsten:

Mo El Hankouri - linksbuiten, transfervrij overgenomen van Feyenoord.

Gabriel Gudmunddson - rechtsbuiten, gekocht van Halmstad, transfersom onbekend.

Azor Matusiwa - middenvelder, voor onbekend bedrag overgenomen van (Jong) Ajax.

Ramon Pascal Lundqvist - middenvelder, gekocht van NAC Breda, 150.000 euro.

Sam Schreck - middenvelder, onbekend bedrag van Bayer Leverkusen.

Marco van Duin - doelman, transfervrij overgenomen van .

Bart van Hintum - linksback, transfervrij opgepikt bij Heracles Almelo.

Charlison Benschop - spits, transfervrij opgehaald bij FC Ingolstadt.

Vertrokken spelers:

Julian Chabot - verdediger, verkocht aan , 3,7 miljoen euro.

Ludovit Reis - middenvelder, verkocht aan Barcelona B, 3,25 miljoen euro.

Mimoun Mahi, linksbuiten, transfervrij vertrokken naar FC Zürich.

Ahmad Mendes Moreira, linksbuiten, transfervrij naar .

Lars Kramer - verdediger, aflopend contract, nog geen club.

Kevin Begois, doelman, einde carrière.

Blijft ie nog een seizoen of gaat ie weg? Dat is de vraag die men zich stelt in Den Haag, waar uitblinker Abdenasser El Khayati zichzelf in de kijker heeft gespeeld bij diverse clubs. Hij wil graag een stap maken, maar dan alleen als de juiste ploeg voorbij komt. Voor de clubleiding alvast een uitdaging om meer creativiteit en een goede centrumverdediger te vinden.

Nieuwe aanwinsten:

Milan van Ewijk - rechtsback, transfervrij gehaald van Excelsior Maassluis.

Vertrokken spelers:

Trevor David - rechtsback, aflopend contract, nog geen club.

Melvin Lorenzen - rechtsbuiten, aflopend contract, nog geen club.

Sheraldo Becker - rechtsbuiten, transfervrij naar Union Berlin.

Sem Steijn - middenvelder, verhuurd aan Al-Wahda.

Willem II ving het verlies van topscorer Fran Sol uitstekend op met Alexander Isak en nu is wederom een kunststukje nodig voor de verliezend bekerfinalist. De ploeg heeft een aardige kern staan, maar Crowley lijkt onhoudbaar, terwijl huurlingen Tapia en Isak sowieso vertrekken. Wie tovert technisch directeur Joris Mathijsen ditmaal uit de hoge hoed?

Nieuwe aanwinsten:

Mats Köhlert - linksbuiten, transfervrij gehaald van HSV II.

​Vangelis Pavlidis - voor onbekend bedrag gekocht van VfL Bochum.

Ché Nunnely - overgenomen van Jong Ajax, bedrag onbekend.

Vertrokken spelers:

Elmo Lieftink - middenvelder, tranfervrij naar Go Ahead Eagles.

Mattijs Branderhorst - doelman, transfervrij naar NEC.

Jordy Croux - rechtsbuiten, aflopend contract, nog geen club.

Kristófer Kristinsson - linksbuiten, transfervrij naar Grenoble.

Atakan Akkaynak - middenvelder, verhuurd aan Rizespor.

Daniel Crowley - middenvelder, voor 800.000 verkocht aan Birmingham.

sc Heerenveen

Heerenveen eindigde dit seizoen op een teleurstellende elfde plaats en wil komend seizoen terugkeren naar een plek die rechtgeeft op play-offs voor Europees voetbal. De ploeg moet dan wel een geschikte opvolger van PSV-huurling Sam Lammers zien te vinden, terwijl ook Michel Vlap is vertrokken. Dat kost de club veel goals en ook de verdediging is toe aan een renovatie.

Nieuwe aanwinsten:

​Jens Odgaard - spits, voor een seizoen gehuurd van

Hachim Faik - middenvelder, gekocht van Zulte Waregem.

Chidera Ejuke - linksbuiten, voor 2 miljoen gekocht van Valerenga.

Vertrokken spelers:

Kik Pierie - verdediger, verkocht aan Ajax. 5 miljoen euro.

Morten Thorsby - middenvelder, transfervrij naar Sampdoria.

Stijn Schaars - middenvelder, einde carrière.

Jan Bekkema - doelman, transfervrij naar sv Straelen.

Doke Schmidt - rechtsback, aflopend contract, nog geen club.

Pelle van Amersfoort - middenvelder, transfervrij naar Cracovia Kraków.

Yuki Kobayashi - middenvelder, aflopend contract, nog geen club.

Michel Vlap - middenvelder, voor 8 miljoen naar .

VVV-Venlo kende een betrekkelijk zorgenloos seizoen en hoopt dat in de volgende jaargang te evenaren onder de nieuwe trainer Robert Maaskant. Doelman Lars Unnerstall keert terug naar PSV, dus is een nieuwe sluitpost gewenst en ook zo zijn er nog wel meer plekken waarop het elftal versterkt kan worden. Een goede aankoop kan zomaar het verschil maken tussen een seizoen lang nagelbijten en ontspannen toekijken in De Koel.

Nieuwe aanwinsten:

Thorsten Kirchbaum - keeper, transfervrij gehaald van Bayer Leverkusen.

Steffen Schäffer - verdediger, transfervrij gehaald van FC Magdeburg.

Elia Soriano - spits, transfervrij overgenomen van Korona Kielce.

Richard Neudecker - middenvelder, gratis overgenomen van St. Pauli.

Samuel Scheimann - linksback, gehaald van Beitar Jerusalem. Som onbekend.

Jerome Sinclair - spits, tot einde van het seizoen gehuurd van .



Haji Wright - aanvaller, transfervrij overgestapt van .

Tobias Pachonik - rechtsback, transfervrij overgenomen van Carpi.

Vertrokken spelers:

Peniel Mlapa - spits, verkocht aan Ittihad Kalba, 2,5 miljoen euro.

Jerold Promes - verdediger, aflopend contract, geen nieuwe club.

Moreno Rutten - rechtsback, transfervrij verkast naar Crotone.

Ralf Seuntjens - spits, transfervrij vertrokken naar De Graafschap.

PEC Zwolle

Voor PEC Zwolle liep seizoen 2018/19 niet zoals gehoopt, maar men bleef wel behouden voor de Eredivisie. De club scoorde slechts 44 keer, dus dat is een aandachtspunt voor de technische staf. Voor de Blauwvingers wordt het ook afwachten hoe John Stegeman het gaat doen als opvolger van de naar Feyenoord vertrokken Jaap Stam.

Nieuwe aanwinsten:

Kenneth Paal - linksback, werd al gehuurd van PSV. 350.000 euro.

Etiënne Reijnen - verdediger, transfervrij overgenomen van Maccabi Haifa.

Michael Zetterer - doelman, gehuurd van .

Xavier Mous - doelman, voor onbekend bedrag overgenomen van .

Dennis Johnsen - buitenspeler, voor een jaar lang gehuurd van Ajax.

Iliass Bel Hassani - middenvelder, voor onbekende som gekocht van AZ.

Sai van Wermeskerken - verdediger, transfervrij opgehaald bj sc Cambuur.

Sam Kersten - verdediger, voor 325.000 euro gekocht van .

Vertrokken spelers:

Younes Namli - middenvelder, verkocht aan Krasnodar, 2 miljoen euro.

Erik Israelsson - middenvelder, transfervrij vertrokken naar Valerenga.

Mickey van der Hart - doelman, transfervrij vertrokken naar Lech Poznan.

Kingsley Ehizibue - verkocht aan FC Köln, 2 miljoen euro.

Dico Koppers - linksback, transfervrij naar .

Diederik Boer - doelman, einde carrière.

Sepp van den Berg - verdediger, verkocht aan , 2 miljoen euro.

FC Emmen

Als gedoodvergde degradatiekandidaat leverde Dick Lukkien met zijn team een wereldprestatie door in de Eredivisie te blijven. De ploeg had er zelfs geen nacompetitie voor nodig en krijgt nu de kans om door te groeien. Wel is het dan zaak om door te selecteren en te zoeken naar spelers die bereid zijn om de mouwen op te stropen als het tegenzit.

Nieuwe aanwinsten:

Matthias Hamrol - doelman, transfervrij gehaald van Korona Kielce.

Jan-Niklas Beste - verdediger, op huurbasis van Werder Bremen

Desevio Payne - verdediger, transfervrij van Excelsior.

Marko Kolar - spits, gekocht van Wisla Krakau, 500.000 euro.

Ferhat Görgölü - verdediger, transfervrij van Giresenspor.

Lorenzo Burnet - linksback, transfervrij van Exelsior.

Filip Ugrinic​ - middenvelder, gehuurd van FC Luzern.

Leon Sopic - verdediger, transfervrij gehaald van NK Rudes.

Stefan van der Lei - doelman, transfervrij, was clubloos.

Nikolai Laursen - rechtsbuiten, overgenomen van Jong PSV.



Shani Tarashaj - aanvaller, gehuurd van .

Tom Hiariej - middenvelder, gratis van Central Coast Mariners

Vertrokken spelers:

Emil Bijlsma - middenvelder, transfervrij naar vv Hoogeveen.

Stephen Warmots - verdediger, transfervrij naar HHC Hardenberg.

Stef Gronsveld - rechtsback, transfervrij naar FC Dordrecht.

Kjell Scherpen - doelman, verkocht aan Ajax, bedrag onbekend.

Nicklas Pedersen - aanvaller, einde carrière.

Jason Bourdouxhe - middenvelder, transfervrij naar Top Oss.

Nico Neidhart - linksback, transfervrij vertrokken naar Hansa Rostock.

Kasper Oldenburger - rechtsbuiten, transfervrij naar Harkemase Boys.

Peter van der Vlag - doelman, einde carrière.

Tim Siekman - verdediger, aflopend contract, nog geen nieuwe club.

Rob Deiman - middenvelder, aflopend contract, nog geen nieuwe club.

Gersom Klok - rechtsback, transfervrij vertrokken naar HHC.

Delano Grootenhuis - middenvelder, aflopend contract, geen nieuwe club.

Caner Cavlan - verdediger, transfervrij naar Austria Wien.

Zakaria El Azzouzi - spits, transfervrij naar .

Hilal Ben Moussa - middenvelder, transfervrij naar Sepsi sf. Gheorghe.

Alexander Bannink - middenvelder, transfervrij naar Go Ahead Eagles.

Voor Fortuna Sittard geldt hetzelfde als voor FC Emmen. De club leverde een knappe prestatie door de nacompetitie te ontlopen en moet er nu alles aan doen om door te bouwen. De club zal dan vooral op zoek moeten gaan naar verdedigers, want niemand kreeg zo veel tegentreffers als de Limburgers in de Eredivisie.

Nieuwe aanwinsten:

Patrik Raitanen - verdediger, overgenomen van Liverpool U18.

Adnan Ugur - middenvelder, overgenomen van Cercle Brugge.

Rasmus Karjaleinen - spits, voor onbekend bedrag gehaald van KuPS.

Felix Passlack - rechtsback, gehuurd van .

Àlex Carbonell Vallés, middenvelder, gehuurd van Valencia.

Grégoire Amiot, verdediger, transfervrij van Bourg-en-Bresse.

Vitalie Damascan - aanvaller, met optie tot koop gehuurd van .

Jack Donkor - aanvaller, transfervrij overgenomen van Lokeren.

Vertrokken spelers:

Ruben Ramirez - verdediger, transfervrij naar Atlético Venezuela.

Calvin Mac-intosh - verdediger, transfervrij naar sc Cambuur.

Aykut Özer - doelman, transfervrij naar Karagümrük.

Lars Hutten - middenvelder, transfervrij naar .

Finn Stokkers - aanvaller, transfervrij naar NAC Breda.

Marco Ospitalieri - linksback, aflopend contract, nog geen club.

Kai Heerings - verdediger, aflopend contract, nog geen club.

Lisandro Semedo - aanvaller, verhuurd aan OFI Kreta.

Anthony Syhre - verdediger, contract ontbonden, nog geen club.

George Mells - middenvelder, transfervrij naar Brisbane Roar.

Alessandro Ciranni - rechtsback, verkocht aan Excelsior Moeskroen.

FC Twente

FC Twente keert als kampioen van de terug op het hoogste podium en daarmee is stap 1 gezet. Nu is het zaak om de selectie 'Eredivisie-proof' te maken en daarin ligt een mooie uitdaging voor technisch directeur Ted van Leeuwen. Ook zal men alles in het werk moeten stellen om sterspeler Aitor Cantalapiedra te behouden.

Nieuwe aanwinsten:

Julio Pleguezuelo - verdediger, transfervrij van U23.

Paul Verhaegh - rechtsback, transfervrij van .

Lindon Selahi - middenvelder, transfervrij van Standard Luik.

Rafik Zekhnini - aanvaller, nog een jaar gehuurd van .



José Matos - linksback, voor een seizoen gehuurd van Cádiz.

Giorgi Aburjania - middenvelder, voor twee jaar gehuurd van Sevilla.

Keito Nakamura - middenvelder, twee jaar gehuurd van Gamba Osaka.

Emil Berggreen - spits, transfervrij overgenomen van FSV Mainz 05.

Vertrokken spelers:

Oussama Assaidi - linksbuiten, aflopend contract, nog geen club.

Nick Hengelman - doelman, aflopend contract, nog geen club.

Nacho Monsalve - verdediger, transfervrij weg naar NAC Breda.

Sparta Rotterdam

Sparta Rotterdam heeft zich via de nacompetitie van een snelle terugkeer in de Eredivisie. Daarmee bewijst het zichzelf in financieel opzicht een goede dienst, maar organisatorisch wordt het lastig om de selectie op peil te krijgen. De club gaat proberen om de jeugdinternationals binnenboord te houden en heeft ook het contract van spits Lars Veldwijk al verlengd.

Nieuwe aanwinsten:

Denzel James - linksbuiten, transfervrij overgenomen van Noordwijk.



Laros Duarte - middenvelder, werd de tweede helft van 2018/19 al gehuurd van PSV.

Bryan Smeets - middenvelder, overgenomen van Top Oss.

Dante Rigo - middenvelder, voor een seizoen gehuurd van PSV.

Jurgen Mattheij - verdediger, transfervrij gehaald van Excelsior.

Khalid Karami - linksback, gehuurd van Vitesse.

Ariel Harush - doelman, voor onbekende som gehaald van Hapoel Beër Sheva.

Vertrokken spelers:

Royston Drenthe - linksback, aflopend contract, nog geen nieuwe club.

Roy Kortsmit - doelman, aflopend contract, nog geen nieuwe club.

Giliano Wijnaldum - linksback, aflopend contract, nog geen club.

Janne Saksela - rechtsback, aflopend contract, nog geen nieuwe club.

Gregor Breinburg - middenvelder, transfervrij naar De Graafschap.

Edouard Duplan - linksbuiten, aflopend contract, nog geen club.

RKC Waalwijk verraste in de nacompetitie vriend en vijand door als nummer acht van de Keuken Kampioen Divisie te promoveren. De ploeg van Fred Grim schakelde onder meer Excelsior uit en bewees daarmee over mentaliteit te beschikken, maar alleen daarmee red je het niet in de Eredivisie. Wie weten de Brabanders aan zich te binden en wie worden afgevloeid?

Nieuwe aanwinsten:

Lennerd Daneels - linksbuiten, gratis overgenomen van Jong PSV.

Nando Nöstlinger - middenvelder, transfervrij van Royal Antwerpen.

Teun van Grunsven - verdediger, transfervrij gehaald bij sv. Oss '20.

Dean van der Sluys - linksback, transfervrij opgepikt bij Top Oss.

Hannes Delcroix - verdediger, jaar lang gehuurd van Anderlecht.

Vertrokken spelers:

Roland Bergkamp - spits, transfervrij vertrokken naar vv Katwijk.

Jordy Zielschot - doelman, transfervrij overgestapt naar SteDoCo.

Gigli Ndefe - rechtsback, transfervrij vertrokken naar MFK Karvina.

Noël de Grauw - middenvelder, aflopend contract, nog geen club.