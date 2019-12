"Het voelt heel dubbel om het mooi te vinden dat Ajax verliest"

AZ is met een achterstand van drie punten momenteel de naaste achtervolger van koploper Ajax in de Eredivisie.

De Alkmaarders staan komende zondag tegenover de formatie van Erik ten Hag en kunnen dan in punten gelijk komen. Voor Dani de Wit is de ontmoeting met extra speciaal, daar hij de jeugdopleiding van de Amsterdammers doorliep en afgelopen zomer voor een overstap naar koos.

"Het was dus wel lekker dat 'ze' vrijdag hadden verloren. Maar het voelt heel dubbel om het mooi te vinden dat Ajax verliest", zegt De Wit in gesprek met De Telegraaf over de 0-2 nederlaag van Ajax tegen .

De Amsterdammers gingen vrijdagavond voor het eerst dit -seizoen onderuit. AZ won zaterdagavond zonder problemen op bezoek bij en keerde met een 0-3 overwinning huiswaarts. De Wit stond negentig minuten binnen de lijnen in het elftal van trainer Arne Slot.

"Ik ben een speler met inhoud en kan het prima belopen allemaal, ik heb er volle bak voor getraind. De overstap heeft goed uitgepakt. Ik ben bij AZ een betere voetballer geworden, maar wat wil je? Bij Ajax zat ik twee keer in de week op de bank, bij AZ speel ik twee keer in de week", stelt de 21-jarige middenvelder.

Hij kijkt naar uit naar een 'speciale wedstrijd' tegen Ajax. "Het is niet zomaar een potje, zeker omdat er zoveel druk op staat. We kunnen langszij komen, de eerste plek delen. Geweldig natuurlijk, dat hebben we afgedwongen met ons goede spel. Daar worden we nu voor beloond."

"We moeten er sowieso in geloven dat we kampioen kunnen worden. Als we dat niet doen, kunnen we net zo goed niet tegen Ajax spelen. Het is niet zo dat we na vijf speelrondes bijna bovenaan staan, we zijn al bijna halverwege", concludeert De Wit.

Hij beseft dat Ajax per speler kwalitatief beter is. "Logisch ook, zij kunnen miljoenen investeren en hebben fantastische spelers lopen. Maar ik denk dat wij keihard werken voor elkaar, elke wedstrijd weer."