"Het verraste me dat hij Kepa niet van het veld trok"

Kepa Arrizabalaga heeft zich zondag tijdens de finale van de EFL Cup tussen Chelsea en Manchester City niet populair gemaakt bij John Terry.

De doelman van Chelsea moest in de slotfase van de verlenging plaatsmaken voor Willy Caballero, maar weigerde dat. Kepa wekte daarmee de woede van manager Maurizio Sarri en kon in de beslissende strafschoppenserie uiteindelijk ook niet voorkomen dat Chelsea aan het kortste eind trok.



Nadat de reguliere speeltijd op Wembley geen doelpunten had opgeleverd en beide teams ook in de verlenging niet leken te gaan scoren, wilde Sarri met het oog op de naderende strafschoppenserie Caballero inbrengen. Kepa weigerde echter zijn plek onder de lat af te staan aan de reservedoelman van Chelsea, hetgeen tot bizarre taferelen leidde. "Zodra het wisselbord omhoog gaat met jouw rugnummer, moet je het veld verlaten en respect tonen", vertelt Terry, clubicoon van Chelsea, bij Sky Sports .



Sarri legt uit: "Het was een groot misverstand"



Volgens de oud-verdediger van the Blues liet Kepa behalve Sarri ook zijn teamgenoten in de steek. "Je moet achteraf maar omgaan met de teleurstelling, maar dit was het laatste wat de spelers wilden. Ik weet zeker dat het hier niet bij zal blijven. Dit moment heeft de glans van verder een uitstekend optreden gehaald. Het is uiterst teleurstellend, maar we zullen zien wat er gaat gebeuren."



De actie van Kepa hield Sarri niet koud, merkt ook Terry op. "Het verraste me dat hij niet door hem van het veld is getrokken. Je zou verwachten dat de manager op zo’n moment onmiddellijk ingrijpt. Ik ben benieuwd hoe de komende 48 uur zich zullen ontwikkelen. Ik weet zeker dat er trainers zijn die het veld op waren gelopen en Kepa van het veld hadden gehaald", besluit de voormalige verdediger van Engeland.