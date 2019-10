Het verhaal van Jesse Marsch: De ongewenste trainer die nu een Champions League-ster is

Na de confrontatie met Jürgen Klopp, heeft de Amerikaanse trainer weer een stel supporters in geloven veranderd naarmate zijn status toeneemt.

Waar Jesse Marsch ook heen gaat, het lijkt erop dat onrust volgt. Hij is een coach die altijd ongewenst leek omdat hij dat altijd precies is geweest: ongewenst. Zijn eerste baan als hoofdtrainer eindigde na slechts één seizoen, een scheiding van wegen vanwege een verschil in filosofie. Zijn tweede begon met een stad vol protest, fans die erop stonden dat ze hem nooit de kans zouden geven om een clublegende te vervangen. Zijn derde? Spandoeken. "Nein zu Marsch." Nee tegen Marsch.

Maar waar Marsch ook naartoe gaat, hij neigt twijfelaars om te zetten in gelovigen en, nog belangrijker, hij verandert teams in winnaars.

Het is een trend die Marsch heeft gevolgd van Canada tot New York en uiteindelijk helemaal naar Europa. Marsch werd de eerste Amerikaanse trainer die coach was bij een -wedstrijd én won toen Red Bull Salzburg met 6-2 won van KRC Genk in september. Het was natuurlijk een memorabel moment voor elke trainer, maar het was Marsch's volgende Champions League-wedstrijd die meer aandacht kreeg.

Oog in oog met Jürgen Klopp en regerend Europees kampioen keek het Salzburg van Marsch als snel tegen een 3-0 achterstand aan, een dosis nederigheid voor een club en trainer in de lift. Toen volgde de nu bekende speech in de rust van de wedstrijd, een mix van Engelse, Duitse en universeel begrepen scheldwoorden die van Marsch een lieveling op het internet maakten. Een comeback van drie doelpunten volgde al snel, alleen Liverpool slaagde er via Mohamed Salah alsnog in om met 4-3 te winnen. Er werden op die dag geen punten behaald, maar de supporters die maanden geleden zo hartstochtelijk protesteerden tegen zijn aanstelling, veranderden van toon.

"Ze zeggen hier veel tegen me: 'Nou, je ben een Amerikaan. Je bent een Amerikaan'", vertelde Marsch in gesprek met The Athletic . "Maar ik denk dat ik ook anders ben in de VS. Er zijn nog steeds niet veel coaches in de VS die volgens mij geworteld zijn met het idee wat het is om mensen te leiden. Het gaat nog steeds over 'wat een coach hoort te zijn' of een voetbalcoach, in plaats van 'wat hoort een leider te zijn'. Ik heb mijn filosofie over leiderschap en ik heb mijn filosofie over spelen en ik probeer ze samen te brengen en iets unieks te creëren voor elke club waar ik ben en om die club te eren, maar ook dat is iets unieks aan mij."

Champions League-avonden op Anfield leken bij ondoorgrondelijk voor elke Amerikaanse trainer, laat staan voor een die slechts zeven jaar geleden na minder dan een seizoen na zijn eerste aanstelling in de zonder club zat. Marsch, een protegee van de voormalige Amerikaanse bondscoach Bob Bradley, kreeg de leiding over Montreal Impact voor het eerste MLS-seizoen van de club. Zijn eindigden op de twaalfde plaats en aan het einde van het MLS-seizoen 2012 was Marsch verdwenen. Hij en de club 'hadden niet dezelfde filosofie', zei eigenaar Joey Saputo.

Dat afscheid was vriendelijk. Toen hij weer opdook was het anders. In januari 2015 werd Marsch aangesteld als vervanger van de New York Red Bulls-legende Mike Petke als trainer van de club. Petke had de club net naar een Supporters' Shield 2013 geleid en een finaleplek in de Eastern Conference in 2014. Maar een verandering, met als hoogtepunt het vertrek van Thierry Henry, zat er aan te komen. Weg was Petke, de meest succesvolle coach en een van de meest geliefde spelers in de clubgeschiedenis. Marsch, een buitenstaander, werd aangesteld toen de eigenaar de uitgaven wilde beperken.

Om de bezorgdheid weg te nemen, hielden de Red Bulls een vergadering in het stadhuis. Maar om het een ramp te noemen is een understatement. In een poging om de situatie aan de meest gepassioneerde fans van de Red Bulls uit te leggen, werden Marsch, slechts enkele weken bezig, en General Manager Al Curtis herhaaldelijk vervloekt, gehekeld en afgewezen. "Waarom heb je Petke ontslagen. Geen onzin meer. Geen zakelijke lingo meer", schreewde een fan. Uiteindelijk diende Marsch van repliek.

"Je hoeft me niet leuk te vinden en je mag me nooit leuk vinden. Dat is de rol van de coach", zei Marsch die avond. "Dat vind ik niet belangrijk. Wat voor mij belangrijk is, is het team... Als we verliezen, zul je me haten. Als we winnen, kun je het misschien verdragen. Maar geef dit team een kans op het veld en te concurreren."

Ze deden meer dan concurreren; ze wonnen. Marsch verliet de Red Bulls als de trainer die de meeste wedstrijden gewonnen met een balans van 76-30-45 en won de Supporters' Shield en werd in 2015 uitgroepen tot MLS Coach van het Jaar. Een MLS Cup bleek niet haalbaar, maar Marsch' stijl van hoog drukzetten, die hij ironisch omschreef als een "energiedrank", bracht de Red Bulls naar nieuwe hoogten. Tegen de tijd dat hij in 2018 vertrok, was Marsch een legende van de Red Bulls en de club heeft sinds zijn vertrek niet meer hetzelfde ervaren.

Zijn vertrek naar RB Leizpig diende als een soort spoedcursus in het Europese voetbal. Hij diende als assistent onder Ralf Rangnick tijdens het seizoen 2018/19 toen de club als derde eindigde in de en de -finale bereikte. Afgelopen zomer nam zusterclub RB Salzburg contact op en de spandoeken volgden al snel. "Nein zu Marsch", was er vorig seizoen te zien, zelfs voordat hij officieel werd aangesteld.

Die spandoeken nu al lang verdwenen. RB Salzburg is kopkoper in de Oostenrijkse Bundesliga, ongeslagen met negen overwinningen in elf wedstrijden. Ze hebben 47 keer gescoord, 19 meer dan enig ander team, terwijl ze slechts 10 doelpunten hebben geincasseerd. De jonge spits Erling Braut Haaland heeft zich ontpopt en heeft belangstelling getrokken van Europa's grootste clubs na 18 keer gescoord te hebben in de eerste 12 wedstrijden van de club. In het kort, Salzburg, een club die typisch het Oostenrijkse voetbal domineert, doet dit op een nog hoger niveau.

Dat succes heeft natuurlijk de schijnwerpers op Marsch gericht. Dankzij het werk van de 45-jarige coach met Salzburg is zijn reputatie enorm verbeterd in Europa, waar hij heeft laten zien dat hij het kan opnemen tegen de Klopps van de wereld. Marsch wordt in zijn geboorteland inmiddels gezien als een potentiële bondsoach van de VS, waar hij zijn manier van spelen kan implementeren.

Maar tot die tijd heeft Marsch veel te bereiken in Salzburg. Het binnenlandse seizoen is slechts halverwege en als Salzburg een manier kan vinden om op eigen veld een resultaat te boeken tegen SSC woensdag, is het misschien een mogelijkheid om de groepsfase van de Champions League te overleven. Het zou worden gezien als een uitstekende prestatie, een die zeker zou leiden tot interesse van clubs in de Europese topcompetities.

En ze kunnen zich melden voor Marsch, de coach die niemand wilde , die heel snel een veelgevraagde coach kan worden.