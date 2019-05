"Het verhaal van City en Kompany is nog lang niet afgelopen"

Manchester City-voorzitter Khaldoon Al Mubarak gelooft dat Vincent Kompany ooit zal terugkeren naar de Premier League-club.

Kompany verlaat City deze zomer na elf seizoenen om aan de slag te gaan als speler-trainer bij . De Belg speelde in totaal 360 wedstrijden voor the Citizens en werd in totaal vier keer landskampioen en won tweemaal de .

"Het is zeker geen vaarwel", vertelt Al Mubarak in gesprek met City TV . "Vincent is een deel van de familie, zal altijd deel uitmaken van de familie en zijn reis gaat verder. Ik heb er een goed gevoel over dat we Vincent ergens in de toekomst terug zullen zien."

Kompany is in de ogen van de voorzitter een "legende" van City. "Vincent ziet voor zichzelf zeker een carrière als trainer en ik denk dat die kans om terug te keren naar zijn eerste club Anderlecht, om te coachen en te spelen als speler-trainer was een zeer unieke kans en het was een logische beslissing om erop in te gaan."

"Vanuit voetballend opzicht denk ik dat hij absoluut de juiste beslissing heeft genomen en ik vertelde Vincent: 'Wat je ook beslist, ik staat voor honderd procent achter je' en hij nam uiteindelijk die beslissing. We zullen hem missen, daar is geen twijfel over mogelijk. We zullen hem het juiste afscheid geven. Zijn afscheid zal een geweldige gebeurtenis zijn waar ik naar uitkijk en deze club zal Vincent respecteren op de manier die hij verdient en ik ben ervan overtuigd dat het verhaal van en Vincent Kompany nog lang niet is afgelopen."