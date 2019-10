"Het tweede elftal van Ajax kan zo in de Eredivisie spelen, geen probleem"

Feyenoord beleeft vooralsnog een ongelukkig seizoen. De Rotterdammers wisselen de laatste weken goede en slechte resultaten met elkaar af.

Afgelopen donderdag werd er knap gewonnen van in de , maar zondag ging het team van trainer Jaap Stam met 4-2 onderuit tegen . Aan tafel bij Rondo worden vraagtekens gezet bij het beleid van en wordt er met een kritisch oog gekeken naar de aankopen van de afgelopen transferperiode.

Feyenoord is na negen wedstrijden met dertien punten terug te vinden op een teleurstellende negende plaats. Dick Advocaat vindt dat Stam weinig geluk heeft gehad door blessureleed in zijn selectie. "Jörgensen is bepalend voor Feyenoord, maar heeft nog geen wedstrijd gespeeld", aldus de voormalig bondscoach van het . Tafelgenoot Jan van Halst vraagt zich af hoe het komt dat Marcos Senesi niet speelt. De Argentijnse aankoop van zeven miljoen euro houdt al wekenlang de bank warm. "Dus de aankoop van zeven miljoen euro is minder goed dan Botteghin? Het is echt een raadsel."

"Het valt wel eens tegen wat je uit Zuid-Amerika haalt, kijk maar naar Lisandro Magallán bij ", reageert Youri Mulder, die van mening is dat Feyenoord beter een tweede spits naar De Kuip had kunnen halen. "Het is natuurlijk raar dat ze geen back-up hebben voor Jörgensen." Volgens de tafelgasten is de eigen jeugd van Feyenoord vooralsnog niet goed genoeg om in te stromen in de hoofdmacht. wordt als tegenpool aangewezn, waar diverse spelers uit de hoofdmacht de afgelopen jaren een ontwikkeling hebben doorgemaakt in de Eerste Divisie.

Mulder vindt het 'dom' van Feyenoord dat de beloftenploeg niet in de actief is. Ruud Gullit vraagt zich af of Feyenoord de plank heeft misgeslagen door de beloftenploeg niet in de Eerste Divisie in te laten stromen. "Dat had echt met geld te maken", weet Advocaat.

Mulder ziet dat Feyenoord steeds verder achterop raakt en wijst naar Ajax. "Het tweede elftal van Ajax kan zo in de spelen, geen probleem."