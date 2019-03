"Het spijt me, ik wil mijn periode bij sc Heerenveen goed afsluiten"

Morten Thorsby verlaat sc Heerenveen na dit seizoen voor een avontuur bij Sampdoria en die transfer kwam bepaald niet zonder slag of stoot tot stand.

Zo werd hij een tijdje geschorst omdat hij niet op kwam dagen bij de trainingen van de Friese club. Inmiddels is het weer goed tussen Thorsby en zijn trainer Jan Olde Riekerink en hoopt de 22-jarige speler weer minuten te gaan maken in het Abe Lenstra Stadion. "Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik er weer helemaal bij hoor", vertelt hij in gesprek met het Friesch Dagblad.

Op het moment dat Thorsby in genade werd aangenomen in ging het elftal van Olde Riekerink juist goed presteren. Veel speelminuten kwamen er dus niet voor de middenvelder. "Dan snap ik dat de trainer niet aan de basis gaat sleutelen", aldus Thorsby, die toegeeft dat zijn gedrag niet goed te praten is. "Ik heb spijt dat het zo gelopen is. Dat geldt zeker niet voor mij alleen. Misschien had ik het anders moeten aanpakken, misschien ook niet. Ik werk hard, ik wil mijn periode bij Heerenveen goed afsluiten en ben in vorm."



Volgend jaar speelt Thorsby zijn wedstrijden in het Stadio Luigi Ferraris. Bij gaat hij de volgende stap zetten in zijn loopbaan en de Noors international heeft getekend tot de zomer van 2023. Voor dat zover is, wachten er nog een aantal wedstrijden bij Heerenveen. Het is echter de vraag of Thorsby daarin veel gaat spelen: "Morten in een prachtige gozer en een echte teamspeler. Ik ben blij dat hij de rest van het seizoen nog bij ons is", liet trainer Olde Riekerink weten.



Met Thorsby negentig minuten binnen de lijnen speelde Heerenveen woensdagmiddag een oefenwedstrijd tegen . Net als twee keer eerder dit seizoen speelden de Friezen gelijk tegen de Arnhemmers (1-1). Opvallend genoeg liet Olde Riekerink de coaching over aan zijn assistent-trainer Johnny Jansen. "Ik heb goede assistenten en dit soort wedstrijden lenen zich prima om aan hen de leiding te geven. Het zag er goed uit. En dat is knap, want ze spelen vrijwel nooit samen", aldus de trainer van de nummer tien van de .