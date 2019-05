"Het sextet beseft ongetwijfeld dat ze het best bij Ajax kunnen blijven"

De Nederlandse kranten roemen de prestatie die Ajax dinsdagavond leverde op bezoek bij Tottenham Hotspur.

De Amsterdammers zetten een grote stap naar het bereiken van de -finale, door in Londen met 0-1 te winnen. Donny van de Beek wordt in enkele kranten uitgelicht als de uitblinker: de middenvelder nam het enige doelpunt van de wedstrijd voor zijn rekening. Niettemin benoemen alle kranten dat in de tweede helft moest zwoegen in het Stadium.



"Donny doet het weer", opent De Telegraaf in het sportkatern. Voor rust gaf Ajax bij vlagen een 'masterclass', aldus de krant; na de onderbreking werd het moeilijker. In een analyse schrijft Valentijn Driessen dat het sextet aan jeugdexponenten, bestaande uit Daley Blind, Joël Veltman, Donny van de Beek, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Noussair Mazraoui, ongetwijfeld zal beseffen dat ze 'sportief gezien het best in Nederland kunnen blijven in de zomer'. "Maar de sportieve en financiële verlokkingen zullen een aantal van hen ongetwijfeld overhalen Ajax de rug toe te keren komende zomer."



Het Algemeen Dagblad merkt op dat van zenuwen bij Ajax geen enkele sprake leek. "Ontspannen. Genieten. Lekker voetballen. Vrij in het hoofd, speels in de voeten. Het zijn de termen die je altijd hoort voor een grote wedstrijd. Kreten die vaak niet in de praktijk worden gebracht. Maar bij dit Ajax wél", stipt men aan. "Wonderlijk is het om te kijken naar Donny van de Beek. De manier waarop hij na de winterstop voetbalt, is indrukwekkend. Na de wedstrijden tegen waren alle Italianen al terecht lyrisch. En zie hem ook hier in Londen weer geweldig spelen. De vleesgeworden allrounder van Ajax. Onvermoeibaar en altijd op de juist plek."



De Volkskrant legt de nadruk op het feit dat het niet eenvoudig ging: Ajax 'knokte' zich naar de overwinning. Niettemin wordt het optreden van een aantal individuen uitgelicht. "Het is schitterend en fascinerend om te mogen aanschouwen, het is een feest voor de sport, voor het spel vooral. De bijna hautaine suprematie van Frenkie de Jong, de onverschrokkenheid van Matthijs de Ligt, Daley Blind en Joël Veltman, de passing van Hakim Ziyech. Ach, telkens valt een hele lijst van topprestaties te formeren. De verovering van Europa door Ajax is uniek te noemen."



"Waarachtig, daar dartelde Ajax aanvankelijk ook - net zo makkelijk, zou je bijna schrijven - in dat mooie, nieuwe stadion van Londen", aldus Trouw. "Het was niet alleen dartelen, het was ook geconcentreerd verdedigen, met elkaar de rijen sluiten." Ajax moest 'alles wat voetbal in zich heeft' leveren en deed dat ook. "De ploeg die Europa al zo verbaast, gaf overal een antwoord op, goed- of kwaadschiks. Ja, Tottenham wilde stormen en het publiek gierde, maar per saldo werd er nauwelijks een kans gecreëerd - stond Ajax dat niet toe, kun je natuurlijk ook zeggen."