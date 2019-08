Het seizoen van de waarheid voor Justin Kluivert

Na een moeizaam debuutjaar wordt er dit seizoen meer verwacht van Justin Kluivert. Maar wat is zijn perspectief bij AS Roma?

Voor een aantal clubs in de begint de voetbaljaargang dit weekend met de eerste wedstrijd in de . stroomt later in en heeft nog een week extra voor de seizoensouverture in de Serie A, thuis tegen het Genoa van Lasse Schöne.

Grote kans dat Kluivert dan ook zijn opwachting mag maken bij de Giallorossi. Een jaar na zijn verhuizing van Amsterdam naar de Italiaanse hoofdstad staat de 20-jarige buitenspeler voor een belangrijk moment in zijn carrière. "Justin moet qua niveau een stapje omhoog gaan doen na een ietwat teleurstellend debuutseizoen", vindt Simone Gambino van Goal Italia. "Dit wordt het seizoen van de waarheid."

Kluivert heeft overigens goede ervaringen met wedstrijden tegen Genoa. In december verzorgde hij tegen de ploeg die zich uiteindelijk maar net handhaafde de assist bij het winnende doelpunt van Bryan Cristante (3-2). Vlak voor rust had het talent al zijn eerste treffer in de Serie A gemaakt. Kanttekening: het bleek tevens zijn enige competitiegoal in 2018/19 te zijn. Verder was de jongeling alleen trefzeker in de ruim gewonnen -poulewedstrijd tegen Viktoria Plzen (5-0).

Qua assists bleef de teller steken op zes stuks in de Serie A en twee in de Coppa Italia. Kluivert kwam gemiddeld iets meer dan een helft in actie (46 minuten) in de 29 competitieduels waarin hij mocht opdraven.

duels (Serie A) minuten goals assists kansen gecreëerd succesvolle dribbels (%) passnauwkeurigheid (%) 29 1340 1 6 36 40,68 83,38

Bij de fans lijken de meningen over Kluivert verdeeld. "Sommigen vinden dat hij genoeg kansen heeft gekregen om zich te bewijzen, met teleurstellende resultaten als gevolg", aldus Gambino. “Anderen zeggen juist dat hij niet echt werd geholpen door de keuzes van Di Francesco en Ranieri."

Die trainerswissel kwam Kluivert niet per se slecht uit. Eusebio Di Francesco kon op 7 maart zijn spullen pakken, enkele dagen na de pijnlijke 3-0 nederlaag op bezoek bij aartsrivaal . Kluivert zat dat duel negentig minuten op de bank, net als een speelronde eerder tegen .

Claudio Ranieri gaf zijn pupil in tien van de resterende twaalf wedstrijden speeltijd en daarin leverde hij drie assists af. Evenveel dus als in zijn eerste zeventien competitieduels onder leiding van Di Francesco. Het aantal speelminuten per wedstrijd was bij beide trainers ongeveer gelijk.

De vraag is nu welke gevolgen de komst van de nieuwe trainer, Paulo Fonseca, voor Kluivert heeft. Op basis van de voorbereiding zijn de voortekenen goed. Football Italia meldde een maand geleden al dat de 46-jarige Portugees vooral gecharmeerd is van Kluivert en Cengiz Ünder en dat zij wat de coach betreft absoluut niet te koop zijn.

Een speler die wél is vertrokken, kan bovendien ervoor zorgen dat de oud-Ajacied meer speelkansen krijgt. "Het lijkt erop dat hij meer gaat spelen, omdat Stephan El Shaarawy naar China is gegaan", stelt Gambino. "Justin zal samen met Diego Perotti en misschien Alessandro Florenzi concurreren om een plek op de linkervleugel."

Lees beneden verder

AS Roma speelde deze voorbereiding vier oefenwedstrijden, de vijfde en laatste tegen Serie C-club Arezzo volgt zaterdagavond. Fonseca koos tot nu toe voor een 4-2-3-1-formatie waarin Perotti voorlopig de voorkeur krijgt. In de laatste twee oefenwedstrijden, tegen en Athletic Club, mocht Kluivert de Italiaan halverwege de tweede helft vervangen en in de eerste wedstrijd tegen Perugia gebeurde dat bij rust. Alleen in het duel met was Kluivert basisspeler en verving Perotti hem na 71 minuten.

Dat AS Roma duidelijke plannen heeft met jonge spelers, bewees men deze week door het contract van Nicolò Zaniolo te verlengen. De 20-jarige middenvelder, die ook op de vleugels kan worden ingezet, tekende bij tot medio 2024. Donderdag verlengde Cenzig Ünder (22) bovendien zijn verbintenis tot medio 2023, het jaar waarin ook het contract van Kluivert afloopt.

Hoewel hij dus niet als basisspeler aan het seizoen lijkt te beginnen, speelt Kluivert dus wel degelijk een rol in de toekomstplannen van Fonseca. Het is nu dus aan de tweevoudig Oranje-international om meer goals en assists te produceren in de minuten die hem worden gegund.