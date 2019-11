Het Ronaldo Effect: Wat Ronaldo heeft gedaan voor het Juventus-merk

De Portugees kende weer een goed jaar op het veld, werd vierde in de Goal 50, maar zijn impact buiten de lijnen is zo mogelijk nog indrukwekkender.

Giorgio Chiellini's reactie op het nieuws dat Cristiano Ronaldo vorig jaar op weg was naar Turijn vertelde eigenlijk alles.

"We zijn opgewonden", liet de aanvoerder zich ontvallen toen de transfer van naar een feit was voor 112 miljoen euro.

"We kijken er allemaal naar uit om met hem te werken. Iedereen bij de club: spelers, coaches, bestuurders, de marketingmanager..."

Chiellini voorvoelde met zijn master in economie en marketing precies dat de transfer niet alleen op het veld grote gevolgen zou hebben.

Ronaldo was weliswaar de regerend Ballon d'Or-houder, maar zelfs voorzitter Andrea Agnelli gaf toe dat de financiële bijgevolgen ook meespeelden in de keuze om de Portugees aan te stellen.

Waarom zou je anders een bedrag van 340 miljoen euro (transfersom, salaris en belasting) neerleggen voor een 33-jarige aanvaller? Het 'Ronaldo-effect' gaf de doorslag.

"Juventus groeit jaarlijks sinds Agnelli de scepter zwaait sinds 2010, maar ze weten ook dat er meer nodig is om hun aantrekkingskracht voorbij de te trekken", aldus Marco Bellinazzo.

De schrijver van La fine del calcio Italiano (Het einde van het Italiaanse voetbal) doet zijn verhaal exclusief tegenover Goal , wat graag meer wil weten over de marketingwaarde van Ronaldo.

"Juventus probeert zichzelf naast clubs te plaatsen met een wereldwijde aantrekkingskracht en grote financiële stootkracht zoals Real Madrid, en ."

"Om met de absolute eliteclubs te concurreren, heb je een sterk team nodig en spelers die veel volgers hebben op sociale media. Kwaliteit en populariteit kunnen je club helpen groeien."

"In dat opzicht sla je met het aantrekken van Ronaldo dus twee vliegen in één klap. Juventus kan twee doelstellingen bewerkstelligen met de komst van één speler."

En de Portugees levert voorlopig op beide fronten. Ronaldo, in februari 34 jaar geworden, werd uitgeroepen tot beste speler van de Serie A in zijn debuutseizoen.

Die eer kreeg hij na het maken van 21 competitietreffers, waarmee hij Juve naar de Scudetto schoot, terwijl hij ook in de van zich liet spreken met onder meer een hattrick tegen Atletico Madrid.

De vijfvoudig Ballon d`Or-winnaar en huidige nummer 4 van de Goal 50 heeft buiten het veld echter nog meer indruk gemaakt, eigenlijk vanaf het allereerste moment.

Binnen 24 uur na de aankondiging van zijn transfer, tussen 10 en 11 juli 2018, kregen de sociale media-accounts van Juventus er al meer dan 2,2 miljoen volgers bij.

En die stijging is ook de afgelopen 17 maanden voortgezet. Juve heeft nu 33,5 miljoen volgers op Instagram, waar men voor de komst van de Portugees 'maar' 9,8 miljoen fans had.

Ook het aantal volgers op YouTube is verdrievoudigd van 730.000 naar 2,33 miljoen. De Oude Dame heeft er daarnaast 7,5 miljoen volgers op Facebook bij en 1,7 miljoen op het Italiaanse Twitteraccount.

Natuurlijk was het geen toeval dat in de zomer van 2018 ook een Portugees fanaccount werd gelanceerd... Tot slot kwam er ook een enorme groei op de Aziatische markt tot stand.

De fanpagina op Sina Weibo, de Chinese variant op Facebook, explodeerde van 200.000 naar 2,33 miljoen volgers. Dat is wat Ronaldo zo waardevol maakt naast het veld. De man zorgt voor een wereldwijde populariteitsboost.

Ronaldo is zelf de meest gevolgde persoon op Instagram, dus is er reden om aan te nemen dat hij de meest populaire persoon ter wereld is.

Dat wordt vandaag de dag steeds belangrijker, zoals Agnelli ook aanvoerde bij Juventus’ aandeelhoudersbijeenkomst van 2019.

“Er zijn nieuwe activiteiten op het gebied van entertainment, zoals eSports, die snel groeien. Dat zijn dingen waar we goed over na moeten denken”, aldus de Juventus-baas.

“Digitale activiteit is een belangrijk punt voor ons – het is van fundamenteel belang om er wereldwijd toe te blijven doen. Millennials en Generation Z zijn belangrijk voor ons en we moeten deze markt bestormen.”

Zo gezegd, zo gedaan en in een tijd van influencers is Juventus erin geslaagd de meest invloedrijke persoon van de hele sociale mediawereld vast te leggen.

Ronaldo’s komst heeft de Italianen tal van nieuwe volgers opgeleverd en die grotere afzet markt zorgt ook weer voor grotere sponsors.

Zijn aanwezigheid is de kroon op het werk wat Juventus al tijden voor zijn komst in gang heeft gezet om een grote speler te blijven in de nieuwe wereldmarkt.

“Juventus wist dat het binnen de eigen landsgrenzen op een gegeven moment weinig opties meer had om in economisch opzicht te blijven groeien”, legt Bellinazzo uit.

“Een stadion met 40.000 toeschouwers is relatief klein voor Champions League-begrippen en je kunt je ticketprijzen niet zomaar opschroeven. Ze kregen nu al klachten over de te dure kaartjes.”

“Bij de door La Lega Serie A beheerde tv-rechten is er ook weinig speling aangezien de Italiaanse competitie in het buitenland niet zo veel aantrekkingskracht heeft als bijvoorbeeld LaLiga of de Premier League.”

“De verdeling is zo verdeeld dat Juventus niet meer geld kan verdienen dan de grote clubs uit Engeland. Daarom moet de club wel naar andere manieren kijken om toch te kunnen groeien.”

“Daar hebben ze dus een wereldwijd icoon als Cristiano Ronaldo voor nodig. Zijn komst is heel interessant als je meer wilt bereiken in Noord-Amerika en Azië.”

“Juve had natuurlijk ook al het nodige gedaan om op te vallen bij andere markten. Ze hebben een nieuw, modern logo en dit seizoen zijn ze zelfs van hun traditionele shirt afgestapt.”

"Dit was een grote stap, maar het is gedaan omdat het tenue met de witte en zwarte verticale strepen in Amerika doet denken aan scheidsrechters.”

“Dit seizoen proberen ze ook meer wedstrijden in de middag af te werken zodat ze op schappelijke tijden te volgen zijn in Azië. Ze doen van alles om de internationale fanbase tevreden te stellen.”

Dat werpt zijn vruchten af. Het Juve-merk is nog nooit zo aantrekkelijk geweest voor sponsors als nu.

In januari ondertekende la Vecchia Signora een nieuw en verbeterd contract voor zeven jaar met hun shirtsponsor Adidas.

Daarmee is de club in een keer verzekerd van een som van 357 miljoen euro – dubbel zo veel geld als bij het vorige contract.

Vorige maand kondigde de club ook aan dat de samenwerking met JEEP is verlengd. De nieuwe deal levert de club 42 miljoen euro op, terwijl de vorige ‘slechts’ een waarde had van 17 miljoen euro.

Juve’s nieuwe sponsors zijn zo mogelijk nog waardevoller, zoals bijvoorbeeld Konami.

De Japanse gameontwikkelaar was al in gesprek met Juventus om hun exclusieve naamrechten te gebruiken voor hun videogame Pro Evolution Soccer en de komst van Ronaldo gaf het laatste zetje.

“Dat was geweldig nieuws voor ons”, bevestigt Jonas Lygaard, senior director van Konami, tegenover Goal.

“We hadden bij Juventus al aangegevn dat we graag met hen wilden samenwerken en Ronaldo’s komst gaf nog meer waarde aan de deal als je kijkt naar uitstraling.”

Juventus heeft ook duidelijk profijt van Ronaldo’s aanwezigheid, al zou je dat misschien niet zeggen als je naar de kale cijfers kijkt.

“Ronaldo kost Juve zo’n 85 miljoen euro per jaar aan salaris, belasting en afschrijvingen (de club betaalt de transfersom in vier delen af aan Real Madrid)”, zo onthult Bellinazzo.

“Het idee dat de speler zijn eigen transfersom terugbetaalt door shirtverkoop is nonsens, maar hij heeft wel voor een grote merchandiseboost gezorgd en met zijn status zorgt hij voor betere sponsordeals.”

“Ook is het voor de club nu makkelijker om dure kaartjes te verkopen. Afgelopen seizoen maakte de club er 70 miljoen euro winst mee, hetgeen duidelijk te verklaren is met Ronaldo’s aanwezigheid."

"Het CR7-effect is absoluut merkbaar. Dat is voor iedereen zichtbaar.”

“Het probleem voor Juventus is echter dat je in de eerste fases van het project ook een duidelijke stijging van de kosten ziet, niet alleen maar winst.”

“Het bewijs daarvoor zie je het best als je kijkt naar vorig seizoen, het eerste jaar van Ronaldo. Juve noteerde een verlies van 40 miljoen euro, terwijl men meer dan 150 miljoen euro verdiende op de transfermarkt.”

“Dat is het directe gevolg van het duurdere uitgavenpatroon. Het salarishuis is ver opgeschroefd voor Ronaldo en de vroege uitschakeling in de Champions League tegen heeft de club ook zo’n 20 tot 30 miljoen euro gekost.”

“Daarom is Agnelli zo aan het pushen om er een nieuwe Europese competitie doorheen te drukken, de zogeheten Super League, waar meer Europese topwedstrijden gespeeld worden die meer geld in het laatje brengen bij de topclubs.”

“De Engelse clubs hebben dat niet nodig vanwege de televisiegelden in de Premier League, terwijl Barcelona en Real Madrid al zo’n sterk merk hebben dat ze het ook niet per se hoeven”, beredeneert Bellinazzo.

“Juve heeft nu hetzelfde probleem als bijvoorbeeld , die ook niet veel kunnen groeien door hun minder aantrekkelijke competitie. Daarom willen zij wel graag een topcompetitie met alle grote, rijke clubs bijeen.”

Ronaldo is daarom vooral een tijdelijke boost, want het ultieme plan van Juve en Agnelli is de Super League, of op zijn minst radicale veranderingen van de Champions League vanaf 2024.

Tot die tijd zal Juventus het onderste uit de kan willen halen met Ronaldo’s populariteit en zijn sportieve mogelijkheden op het veld.

Zijn aanwezigheid maakt de club uit Turijn een interessantere optie voor allerlei topspelers, zoals de zomerse komst van de zeer gewilde Matthijs de Ligt al bewees.

Kort samengevat is het zoals Agnelli het al eens omschreef: Juventus heeft met de komst van Ronaldo gezorgd dat ze de volgende wereldtopper van Ronaldo’s niveau kunnen kopen als ie 25 is, niet op zijn 33e.

“Ronaldo was slechts de eerste stap”, voorspelt Bellinazzo. “Hij is een absolute topaankoop en er zullen er meer volgen.”

“Ondanks de negatieve balans van vorig jaar, heeft de clubleiding recent groen licht gegeven voor een investering van 300 miljoen euro”, weet de journalist. “Dat is de tweede grote upgrade in het Agnelli-tijdperk.”

“De eerste was in 2011, toen er 120 miljoen euro in de club gepompt werd. Dat was al een groot bedrag en dit is helemaal een enorme som voor de Italiaanse competitie.”

“Deze investering is duidelijk bedoeld om veel meer aan marketingdoeleinden te kunnen werken, terwijl er ook agressiever gehandeld kan worden op de transfermarkt."

"Daar zullen meer grote kampioenen van het kaliber Ronaldo moeten worden aangetrokken”, aldus Bellinazzo.

“Zulke investeringen vereisen echter ook dat de club andere spelers verkoopt en we hebben afgelopen zomer kunnen zien dat zoiets makkelijker gezegd is dan gedaan.”

“Juve slaagde er niet in om overbodige spelers te slijten en dat had als gevolg dat er nu in totaal meer dan 500 miljoen euro afgetikt moet worden aan salarissen en afbetalingen voor transfers.”

“Met zulke uitgaven is het ook met de extra marketinginkomsten niet lang vol te houden voor de club, dus moet Juve zo snel mogelijk wat spelers lozen met hoge salarissen.”

Op termijn zal ook Ronaldo om die reden worden afgevloeid. Nu hij nog steeds op topniveau acteert nog niet natuurlijk, want hij kan nog steeds waarmaken waar hij voor gehaald is: de Champions League winnen.”

“Uiteindelijk zullen ze hem misschien aan een Chinese club verkopen”, verwacht Bellinazzo, die weet dat de Portugees extreem veel fans in Azië heeft. “Wat dat betreft is het voor iedereen een gunstige deal als het ooit zover komt.”

“Waar het allemaal om draait is dat Juventus met het kopen van Ronaldo een nieuw pad is ingeslagen waar je niet zomaar vanaf kunt stappen. Dit is een proces wat je niet ongedaan kunt maken.”

“Juventus moet nu blijven groeien en ze zullen prijzen moeten blijven winnen. Die twee dingen gaan hand in hand en Ronaldo is precies degene die dat kan bewerkstelligen. Hij is hun man.”

Die peperdure transfer was dus niet zomaar een uitvloeisel van een soort droombeeld waarin Juventus de Champions League wint met een absolute topspeler.

Nee, het was een onderdeel van een zorgvuldig uitgekiende strategie om de wereld te veroveren en je hoeft niet eens net als Chiellini opleiding economie en marketing te hebben gedaan om dat in te zien.