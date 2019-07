Het risico waard? Van den Berg, Elliott en Liverpool's jeugdige transferstrategie

The Reds hebben zich deze zomer tot nu toe gericht op de komende generatie sterren, maar zal dat beleid z'n vruchten afwerpen?

's jeugdrevolutie gaat verder.



De -winnaar staat op het punt om de tweede aanwinst van deze zomer binnen te halen, met de komst van Harvey Elliott ( ) die de komende dagen wordt afgerond.



Het 16-jarige talent voegt zich bij Sepp van den Berg, de 17-jarige verdediger die werd weggehaald bij . De jongeling kostte Liverpool bijna twee miljoen euro en de club gaat nu dus ook een belangrijke deal sluiten met Fulham.



Elliott brengt een groeiende reputatie met zich mee. In september werd hij de jongste debutant in de clubgeschiedenis van The Cottagers toen hij tegen Millwall speeltijd kreeg. De aanvaller was toen 15 jaar en 173 dagen oud. In mei werd hij ook de jongste Premier League-speler ooit (16 jaar en 30 dagen) door een record te verbreken dat al twaalf jaar stond.



Liverpool stelt dat Elliott net als Van den Berg wordt gezien als een nieuweling voor het eerste elftal die zal meetrainen op Melwood, en niet iemand die het grootste deel van de tijd in de jeugdacademie zal spelen.



Wat een transfer zou dit voor de Engelsman kunnen zijn. Hoewel hij werd geboren in Chertsey, onder de rook van Londen, groeide hij op als een Liverpool-supporter. Op zijn veertiende had Elliott al naar zijn droomclub gekund, maar hij koos toen toch voor een langer verblijf bij Fulham. Een paar jaar eerder had hij vanuit Queens Park Rangers de overstap gemaakt naar Craven Cottage. Aangezien hij daar dus voor zijn zestiende al debuteerde, was het een goede beslissing.



Voor Liverpool is de komst van Elliott een nieuw staaltje vakwerk van de scoutingsafdeling en bovendien verder bewijs van de status van de club. Vorige maand werden concurrenten als en al afgetroefd in de strijd om Van den Berg en ook Elliott had over belangstelling niet te klagen.



De tiener werd gevolgd door , , , en Paris Saint-Germain. benaderde hem ook.

Lees beneden verder

Voor spelers als Harvey Elliott is de interesse vanuit de aanzienlijk toegenomen. Matt Bondswell, zijn collega bij Engeland Onder-17, speelt al bij Leipzig en ook Reiss Nelson, Rabbi Matondo, Ademola Lookman en natuurlijk Jadon Sancho hebben op profniveau een kans gekregen in Duitsland.



Maar Liverpool is sinds 1 juni kampioen van Europa en in Jürgen Klopp heeft men een manager die de club uitstekend verkoopt. Zijn reputatie als iemand die jonge voetballers ontwikkelt, vertrouwt en daadwerkelijk inzet mag niet worden onderschat.



Door de komst van Elliott en Van den Berg, en de aanwezigheid van Rhian Brewster, Curtis Jones en Ki-Jana Hoever, gelooft Liverpool dat ze een selectie samenstellen voor zowel de toekomst als het heden. Bobby Duncan en Paul Glatzel, de sterren van het elftal dat vorig seizoen de Youth Cup veroverde, sluiten de komende dagen aan bij het eerste elftal. De jeugdtrainers zijn ondertussen ook enthousiast over Layton Stewart, die voor komend jaar als 16-jarige is toegevoegd aan de selectie van Liverpool Onder-18.



Natuurlijk is de weg naar de hoofdmacht vol gevaar. Blessures kunnen invloed hebben, net als het verlies van vorm of zelfvertrouwen. In de top van de Premier League zijn maar beperkte kansen, hoge normen en weinig geduld.



Veel Liverpool-fans kunnen genoeg spelers noemen die een grote toekomst werd voorspeld, maar die het op Anfield nooit konden waarmaken. Voor iedere Steven Gerrard of Trent Alexander-Arnold kun je zo een dozijn Jerome Sinclairs of Krisztian Nemeths erbij halen. Of Bobby Adekanyes, Adam Morgans, Michael Ngoos, Yan Dhandas...



Die voorbeelden zouden voor Van den Berg en Elliott als een waarschuwing moeten dienen. Hoewel ze allebei veel talent hebben - ze hebben beide al op het hoogste niveau gespeeld, wat leerzaam is - is er natuurlijk meer voor nodig om het bij Liverpool te maken. Ze hebben moed nodig, geduld, mentale weerbaarheid én, misschien wel meer dan wat dan ook, een beetje geluk.



Ondertussen is het logisch dat sommige fans de beslissing van hun club in twijfel trekken om, in elk geval tot nu, de verleiding te weerstaan om de selectie te versterken met gevestigde namen.



Grote namen worden uiteraard voortdurend aan Liverpool gelinkt, maar de boodschap vanuit Anfield is consistent geweest. Klopp's recente uitspraak dat Adam Lallana, Alex Oxlade-Chamberlain en Joe Gomez ook als 'nieuwelingen' kunnen worden beschouwd, was wat dat betreft veelzeggend.

Die woorden zijn echter verontrustend voor fans die zich zorgen maken om het gebrek aan een echte, gevestigde back-up voor één van de aanvalsposities en eentje voor linksback Andy Robertson. Liverpool ging vorig seizoen prima met problemen om, maar Klopp moest in een -duel wel een 16-jarige centrumverdediger opstellen. In de heenwedstrijd tegen , toen het Champions League-avontuur ten einde leek te komen (3-0), was Georginio Wijnaldum de centrumspits.



Klopp zou met enige rechtvaardiging kunnen zeggen dat hij en zijn technische staf genoeg hebben gedaan om het vertrouwen van de fans te winnen. Een selectie die sterk genoeg is om de Champions League te winnen en 97 punten te pakken in de Premier League, heeft weinig wijzigingen nodig. De ruggengraat van het elftal is inderdaad kerngezond.



Misschien verandert er nog wat voordat op 8 augustus de transferperiode eindigt. Misschien verrast Liverpool ons door toch een grote naam te presenteren. Vergeet niet dat men een jaar geleden Alisson Becker onhaalbaar achtte en dat de onderhandelingen stopten, omdat de prijs te hoog was. Dat kwam uiteindelijk allemaal goed.



Voor nu ligt de focus echter op wat er al is gedaan. In Van den Berg en nu Elliott hebben The Reds alvast plannen gemaakt voor de toekomst én het hier en nu.



Of dat het risico waard is? De tijd zal het leren.