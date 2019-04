Het resterende programma van Liverpool, City, Chelsea, Tottenham, Arsenal & Man United

De ontknoping in de Premier League belooft spectaculair te worden en op meerdere fronten wordt nog volop gestreden. Dit is het programma van de top 6.

Zes rondes voor het einde is de strijd om het kampioenschap nog allerminst beslist nu en nek aan nek gaan. Op gepaste afstand vechten , , en om de twee resterende tickets voor de , die met het oog op de transfermarkt en het aanzien van de club uiterst belangrijk zijn.

Pos Team GS W G V PTN DS 1 Liverpool 33 25 7 1 82 75-20 2 Manchester City 32 26 2 4 80 83-21 3 Chelsea 33 20 6 7 66 57-34 4 Tottenham Hotspur 32 21 1 10 64 60-34 5 Arsenal 32 19 6 7 63 65-40 6 Manchester United 32 18 7 7 61 61-43

Alle zes de clubs zijn ook nog actief in Europa, dus ook het uithoudingsvermogen gaat een grote rol spelen. Wie heeft op papier het gunstigste programma en wie krijgt nog een kans om een rivaal pijn te doen in een onderling duel? In onderstaand schema verwerkt Goal per club precies welke wedstrijden er nog afgewerkt moeten worden voordat we op zondag 12 mei de eindstand op kunnen maken.

Liverpool

Liverpool staat met een wedstrijd meer gespeeld weliswaar eerste, maar heeft meer verliespunten dan Manchester City. De Reds hebben nog een maand om dat in te lopen en treft daarin nog een tegenstander uit de top 6: Chelsea. Ook wacht in de slotronde reuzendoder en het schema wordt extra druk door het CL-tweeluik tegen .

Competitie Datum Tegenstander Uit of Thuis Champions League (kwartfinale) 9 april FC Porto Thuis Premier League 14 april Chelsea Thuis Champions League (kwartfinale) 17 april FC Porto Uit Premier League 21 april Cardiff Uit Premier League 26 april Huddersfield Thuis Premier League 4 mei Uit Premier League 12 mei Wolverhampton Wanderers Thuis

Manchester City

Manchester City is nog actief in drie competities en wil naast de Premier League ook winnen in de en de Champions League. Dat zorgt voor een uiterst druk programma voor Pep Guardiola en zijn mannen. In de Engelse competitie speelt de koploper nog tegen twee teams uit de top 6.

Competitie Datum Tegenstander Uit of Thuis FA Cup (halve finale) 6 april Brighton Thuis Champions League (kwartfinale) 9 april Tottenham Hotspur Uit Premier League 14 april Uit Champions League (kwartfinale) 17 april Tottenham Hotspur Thuis Premier League 20 april Tottenham Hotspur Thuis Premier League 24 april Manchester United Uit Premier League 28 april Uit Premier League 4 mei Thuis Premier League 12 mei Brighton Uit

Chelsea

Chelsea moet in de strijd om plek vier nog flink wat punten verzamelen en heeft met uitwedstrijden tegen Liverpool, Manchester United en Leicester City een lastig programma. Wel heeft het Europees gezien met Slavia Praag de minst aansprekende tegenstander, dus wellicht is dat nog een klein voordeel voor de Blues.

Competitie Datum Tegenstander Uit of Thuis (kwartfinale) 11 april Slavia Praag Uit Premier League 14 april Liverpool Uit Europa League (kwartfinale) 18 april Slavia Praag Thuis Premier League 22 april Burnley Thuis Premier League 28 april Manchester United Uit Premier League 4 mei Thuis Premier League 12 mei Leicester City Uit

Tottenham Hotspur

Tottenham leek lang mee te gaan strijden om de titel, maar kijkt nu vooral naar beneden. De Spurs moeten nog zes speelrondes overleven op de derde of de vierde plaats. Een misstap kan al fataal zijn en vooral de uitwedstrijd tegen Manchester City zal trainer Mauricio Pochettino zorgen baren, terwijl wacht in de slotronde.

Competitie Datum Tegenstander Uit of Thuis Champions League (kwartfinale) 9 april Manchester City Thuis Premier League 13 april Huddersfield Thuis Champions League (kwartfinale) 17 april Manchester City Uit Premier League 20 april Manchester City Uit Premier League 23 april Brighton Thuis Premier League 27 april Thuis Premier League 4 mei Uit Premier League 12 mei Everton Thuis

Arsenal

Arsenal treft in het restant van de competitie geen tegenstanders meer uit de top 6, maar speelt wel veel uitwedstrijden en zeker Wolverhampton en Leicester zullen de Gunners de punten niet cadeau doen. In de Europa League staat bovendien een uitdagend tweeluik tegen op de kalender.

Lees beneden verder

Competitie Datum Tegenstander Uit of Thuis Europa League (kwartfinale) 11 april Napoli Thuis Premier League 15 april Watford Uit Europa League (kwartfinale) 18 april Napoli Uit Premier League 21 april Crystal Palace Thuis Premier League 24 april Wolverhampton Wanderers Uit Premier League 29 april Leicester City Uit Premier League 4 mei Brighton Thuis Premier League 12 mei Burnley Uit

Manchester United

Manchester United moet in de laatste weken van het seizoen nog stevig aan de bak. Twee CL-wedstrijden tegen bovenop een toch al zwaar programma met wedstrijden tegen onder meer Manchester City en Chelsea kunnen hun tol eisen, al heeft men wel als voordeel dat het beide competitiekrakers in eigen huis af mag werken.