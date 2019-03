Het renovatieplan voor Bayern München komende zomer

De Duitse grootmacht werd gekleineerd door Liverpool in de Champions League en heeft grote veranderingen nodig om weer terug te keren aan de top.

Het is zes jaar geleden dat het ondenkbare deed. In 2012/13 hadden ze het perfecte seizoen onder Jupp Heynckes door het winnen van de binnenlandse dubbel en de , waarin ze rivaal versloegen in de Europese finale om echt de kers op de taart te zetten.

Zes jaar is niet lang in de meeste mensenlevens, maar in het voetbal is het een eeuwigheid. Terwijl de rest van Europa verder is gedaan, is de grootste club van Duitsland in het verleden blijven hangen.

Dit seizoen werd beschouwd als een overgangsjaar voor Bayern, met de jonge trainer Niko Kovac ter vervanging van de oude meester Heynckes om een nieuw tijdperk in te luiden in de Allianz Arena. Echter, in tegenstelling tot de meeste verbouwingen moest Kovac in een huis trekken en alle bestaande meubels behouden.

Bayern's binnenlandse dominantie in het afgelopen decennium heeft ertoe geleid dat de beleidsbepalers van de club te zelfverzekerd zijn geworden, denkend dat Kovac nog wel een landstitel kon winnen. Ze hebben de elk seizoen gewonnen sinds de treble in dat seizoen en hadden verwacht de rest van Duitsland opnieuw op te rollen.

Als gevolg hiervan werd afgelopen zomer geen geld uitgegeven aan transfers, terwijl de kerngroep acht spelers behield die in 2013 de treble wonnen: Manuel Neuer, Jérôme Boateng, David Alaba, Rafinha, Javi Martínez, Franck Ribéry, Arjen Robben en Thomas Müller.

De Europese uitschakeling door kwam als een verrassing voor de bazen van Bayern, maar een team dat gedwongen was om te beginnen met Rafinha en Ribéry in een cruciale Champions League-wedstrijd zou nooit een van de beste teams van Engeland verslaan, ongeacht hun afkomst en geschiedenis.

De Zuid-Duitsers zijn begonnen met het kopen van een aantal getalenteerde jeugdspelers, maar het was veelzeggend dat Alphonso Davies op de bank achterbleef tegen Liverpool, terwijl de jonge sensatie Woo-Yeong Jeong er zat om de doelpunten te maken, nadat hij slechts twee keer had gespeeld in de hoofdmacht.

Voorzitter Karl-Heinz Rummenigge gaf toe dat het aantrekken van dit soort jonge spelers de eerste fase van de heropbouw is, waarbij talenten voor de neuzen van hun rivalen worden weggekaapkt. Het besluit om de tweede fase uit te stellen tot de zomer van 2019 betekent echter dat deze jonge spelers nog niet klaar zijn, terwijl de oudere spelers over hun top zijn en er geen sterren klaar staan om onmiddelijk een basisplek te veroveren.

"We moeten sneller zijn met de nieuwe spelers dan onze concurrentie", vertelde Rummenigge in december in gesprek met Kicker . "Onze scoutingsafdeling is goed gebouwd om sneller talent te krijgen dan clubs in Madrid, , Manchester of elders.'

"De kwaliteit en de spelers die we krijgen moeten aansluiten bij de doelen van onze veranderingen. We zijn dit al in de eerste fase begonnen, met de introductie van een aanzienlijk aantal jonge spelers."

"De verandering zal grotendeels deze zomer plaatsvinden. Voor het geval we een derde fase nodig hebben, zal deze het jaar erna plaatsvinden, als contracten aflopen. We zullen deze veranderingen doorvoeren."

"Ik ben daar niet bang voor. Ik heb moeilijkere jaren meegemaakt in 2007 en 2012. Vandaag de dag staat de club er financieel aanzienlijk beter voor dan voorheen."

Bayern's recordaankoop is Corentin Tolisso voor 41,5 miljoen euro, maar als ze terug naar de top van Europa willen komen, zullen ze dit bedrag deze zomer moeten vernietigen.

Dus, wie zouden ze moeten vastleggen? En wie moeten ze vervangen?

DOEL

Als het gaat om de discussie over de beste doelman van het afgelopen decennium, zou Manuel Neuer ongetwijfeld de eerste naam op de lippen van mensen zijn. De Duitse doelman won het WK, de Champions League, talrijke nationale prijzen en werd vier jaar op rij geselecteerd als startende doelman in FIFPro's World XI.

Maar de 32-jarige zal geen deel uitmaken van het gesprek voor de beste doelman van het volgende decennium, nadat hij een sterke achteruitgang heeft ondergaan na de voetblessure waardoor hij bijna het hele seizoen 2017/18 was uitgeschakeld.

Zijn Bundesliga-prestaties dit seizoen hebben laten zien hoe ver hij is gevallen en de rest van Europa werd pijnlijk bewust gemaakt van zijn achteruitgang door Liverpool's eerste doelpunt midweeks, toen Sadio Mané hem aftroefde bij de 0-1.

Ondanks dat hij een uitstekende knecht van Bayern is, is het tijd voor de club om afscheid te nemen van de speler die de rol van 'sweeper-keeper' revolutionair heeft veranderd.

Tiener Christian Fruchtl zou er een kunnen zijn voor de toekomst, maar Bayern heeft een geschikte vervanger nodig die een directe basisspeler kan zijn. Kwaliteitskeepers zijn gewild, terwijl het weinig zin heeft hem te vervangen door iemand van boven de dertig, zoals de beste nummer 1 van de Bundesliga op dit moment, Yann Sommer.

's Jan Oblak is erg gelukkig bij zijn huidige club, maar zou van gedachten kunnen veranderen als Bayern een stap zou willen zetten. De 26-jarige heeft een transferclausule van honderd miljoen euro in zijn contract staan, dus hij is er voor het oprapen als de club uit Beieren grof geld wil uitgeven.

VERDEDIGING

De Duitse bondscoach Joachim Löw heeft besloten om de internationale carrière van Jérôme Boateng en Mats Hummels te beëindigen, ook al denken beide spelers dat ze nog steeds veel te beiden hebben. Hummels blijft de beste centrale verdediger van het land en moet nog steeds worden overwogen, maar Löw heeft de juiste beslissing genomen met Boateng.

Bayern zou er verstandig aan doen zijn voorbeeld met Boateng te volgen, hem te verkopen terwijl hij nog steeds een naam heeft en de club een semi-fatsoenlijke transfervergoeding kan krijgen.

Niklas Süle is slechts 23 en zou dus een basisspeler moeten worden. Hummels is ook dertig, maar is niet weggezakt op dezelfde manier als Boateng en kan de partner van Süle zijn voor de komende paar jaar als er nieuwe spelers worden geïntegreerd.

Bayern heeft al een deal gesloten met de WK-winnende rechtsback van Frankrijk Benjamin Pavard , die in het hart van de verdediging speelt voor , en zal veelzijdigheid en veel betere diepgang als vleugelverdediger bieden.

Door de schorsing van Joshua Kimmich tegen Liverpool speelde Rafinha op zijn plaats, maar de Brazililaan is niet van hetzelfde niveau als Kimmich en moet dus vertrekken.

Atlético Madrid-verdediger Lucas Hernández was in de winter een publiekelijk transferdoelwit, maar de clubs kwamen tot een overeenkomst waarbij Bayern zijn transferclausule van tachtig miljoen euro niet zou betalen en een transfer zou forceren. Dit zou hem in staat moeten stellen om in de zomer goedkoper te worden gekocht, waarbij hij een verbeterde optie als linksback en centrale verdediger biedt.

MIDDENVELD

Bayern's twee duurste spelers zijn beide centrale middenvelder. Javi Martínez werd gekocht door Heynckes en won direct de Champions League. Op dertigjarige leeftijd is hij de meest waarschijnlijke middenvelder die deze zomer vertrekt, maar hij beschikt over verdedigende kwaliteiten die geen van de andere middenvelder van de club bezit.

Tolisso zou intussen tegen het einde van het seizoen terug moeten zijn om te strijden voor een plaats op het middenveld en, zoals hij fit blijft, zou hij een basisspeler voor de club moeten zijn op de lange termijn. Leon Goretzka wordt ook gezien als de toekomst van Bayern als een Duits talent dat populair is bij de fans.

Thiago Alcântara wordt al lange tijd in verband gebracht met een terugkeer naar Spanje en heeft toegegeven dat het hem zou interesseren, maar is te getalenteerd om toestemming te krijgen om te vertrekken. Renato Sanches zou echter wel kunnen vertrekken aangezien hij niet aan de verwachtingen heeft voldaan nadat hij in 2016 werd uitgeroepen tot Golden Boy.

Kovac besloot de Portugees in januari niet uit te lenen om hem een kans te geven zichzelf te bewijzen, maar de 21-jarige heeft slechts een glimp van zijn talent laten zien en kan op een zeer druk middenveld als overbodig worden gezien.

Aan de andere kant kan Bayern ervoor kiezen om gebruik te maken van de optie tot koop om James Rodríguez over te nemen van , zelfs is het alleen al om de optie te hebben om hem met winst te verkopen. Kovac heeft echter de Colombiaan sinds het begin van 2019 regelmatig gebruikt, dus hij wil waarschijnlijk dat James blijft.

Thomas Müller is ook een belangrijk onderdeel van het team en heeft bewezen dat hij naast Rodríguez kan spelen, in plaats van slechts als een van beide. Kai Havertz is in verband gebracht met een transfer naar München als het grootste Duitse talent, maar zou een optie kunnen zijn voor 2020 in plaats van 2019.

Arjen Robben en Franck Ribéry verlaten beiden de club aan het einde van het seizoen. Op de toppen van hun kunnen waren ze het beste duo van Europa. Nu zijn het nog slechts opties. Kingsley Coman en Serge Gnabry hebben al bewezen betere opties te zijn dan de Nederlander en Fransman op de vleugels, terwijl Alphonso Davies al heeft mogen ruiken aan de Bundesliga nadat hij overkwam uit de Major League Soccer.

Bayern heeft nog een extra vleugelspeler nodig om ervoor te zorgen dat ze voldoende opties hebben om te concurreren in Europa en Duitsland en zullen waarschijnlijk terugkeren naar 's Callum Hudson-Odoi . The Blues weigerden zijn transferverzoek in januari en kunnen dit zelfs in de zomer opnieuw doen vanwege hun transferverbod.

Als Hudson-Odoi niet beschikbaar, wordt 's Nicolas Pépé overwogen. De bondscoach van Ivoorkust heeft zelfs toegegeven dat hij Pépé in een rood shirt in de Champions League ziet spelen en liet doorschemeren dat hij in de Robben of Ribéry-rollen kon stappen.

AANVAL

Elke zomer is Robert Lewandowski in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid en elke zomer is hij bij Bayern München gebleven. Nu zijn ster kort geleden is gevallen, komt dat gerucht misschien niet meer terug in 2019, waar Zinédine Zidane zijn eigen herbouw in Spanje uit wil voeren.

Ondanks dat de Poolse spits heeft toegegeven dat hij zijn carrière in München wil beëindigen, moet de club nadenken over het vervangen van hem op de lange termijn.

Jann Fiete Arp is overgenomen van Hamburger SV, maar is jaren verwijderd van de Bayern-speler. Lewandowski wordt dit jaar 31 jaar en wordt gevraagd om elke wedstrijd te spelen, want er is niemand in de ploeg om hem te vervangen na de verkoop van Sandro Wagner aan China.

Timo Werner is een ander type aanvaller dan Lewandowski, speelt meestal naast targetman Yussuf Poulsen bij , maar zou beter bedient worden in München en zou zelfs een partner kunnen zijn voor Lewandowski voor de komende seizoenen.

De 23-jarige heeft geweigerd een nieuw contract te tekenen in Leipzig en Ralf Rangnick heeft gesteld hem deze zomer te zullen verkopen als er geen nieuw contract wordt getekend. De vraagprijs voor Werner zou hoog zijn, maar aangezien hij het laatste jaar van zijn contract ingaat, kan Bayern Leipzig onder druk zetten om hem te verkopen voor een lagere prijs uit angst hem in 2020 gratis te zien vertrekken.