"Het probleem is dat topclubs niet echt op Hakim Ziyech zitten te wachten"

Een leegloop bij Ajax na een wonderlijk seizoen met de landstitel, de TOTO KNVB Beker en een halve finale in de CL is vooralsnog uitgebleven.

Van het basisteam van trainer Erik ten Hag kozen alleen Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt voor een buitenlands avontuur. Spelers als André Onana, Nicolás Tagliafico en ook Donny van de Beek lijken hooguit volgend jaar zomer te vertrekken.

Het is maar de vraag of Hakim Ziyech vertrekt. Interesse van wimpelde hij af, omdat hij de Zuid-Spaanse club niet als een sportieve vooruitstap beschouwt ten opzichte van .

"Ziyech streeft naar het allerhoogste en dat is mooi", zei Leo Driessen, voetbalcommentator van FOX Sports, maandagavond bij NPO Radio 1. "Hij wil alleen naar een absolute topclub. Maar het probleem is dat topclubs niet echt op hem zitten te wachten"

Ziyech leek een jaar geleden naar te verkassen, maar de transfer liep spaak en de A-international van Marokko beleefde uiteindelijk een prachtig seizoen bij Ajax.

Lees beneden verder

"Ik denk dat topclubs ook kijken naar zijn prestaties met Marokko op het WK en de Afrika Cup. Daar is hij soms wat ongelukkig geweest", stelt Driessen.

"Ik denk dat hij zo verstandig is om bij Ajax te blijven", vult NOS-commentator Joris van den Berg aan. "Het is ook iets om trots op te zijn, spelen bij Ajax. En dat is heel belangrijk. Dan krijg je het zowaar zo ver dat ze graag bij Ajax spelen, in dit tijdperk vol rijke clubs."

Volgens Driessen zijn de spelers allemaal 'hartstikke tevreden' in Amsterdam. "Maar stel dat het dadelijk misgaat en ze geen halen. Dan is het nog voor de sluiting van de transfermarkt en dan moet ik het nog zien..."