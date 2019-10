Het Nieuwsblad trapt stevig op de rem en wijst naar Ajax en UEFA

De komst van de BeNeLiga zal niet binnen drie jaar gerealiseerd zijn, zo luidt de conclusie van Het Nieuwsblad woensdagochtend.

Bart Verhaeghe, voorzitter van , liet dinsdag weten dat de competitie van Nederlandse en Belgische clubs binnen drie jaar een feit zou zijn, maar volgens de genoemde Belgische krant was de preses iets te enthousiast.

'In Nederland liggen ze er nog niet meteen wakker van en de UEFA zal ook nog flink moeten bijsturen', zo begint het dagblad. 'Het zou bij ons snel kunnen gaan, omdat er met de huidige onderhandelingen over een nieuw mediacontract alvast in België een momentum is.'

'Het is alleen maar de vraag welke Nederlandse clubs vrijdag mee aan tafel schuiven', doelt men op het volgende overleg. ' wordt aangekondigd, maar vanuit Nederland horen we dat de Amsterdammers vooralsnog vooral bezig zijn met de hervorming van de Europese bekers.'

'Het wil straks absoluut in de , die in het nieuwe opzet belangrijker wordt dan de nationale competitie, terechtkomen. Met de BeNeLiga zijn we niet bezig, klinkt het daar afwijkend.'

Bovendien is het volgens de Nederlandse bronnen van Het Nieuwsblad onmogelijk dat de BeNeLiga er al over drie jaar is. 'Het kan ten vroegste over vijf seizoenen, in 2024, als het tv-contract met FOX Sports in Nederland afloopt', zo klinkt het.

Lees beneden verder

'Ook kijkt men naar de UEFA, dat mogelijk een starre houding zal aannemen inzake de plannen van de BeNeLiga. De Europese voetbalbond UEFA heeft zich ook altijd afkerig opgesteld tegenover een competitie met clubs uit twee verschillende landen.'

'Het uitdelen van Europese tickets wordt dan problematisch. In het verleden meldde de UEFA al dat het geen Europese tickets zou uitdelen aan competities uit verschillende landen.'

'In de stroom van de hervorming van de Europese competities hopen de initiatiefnemers deze keer dat de UEFA zal bijdraaien.'