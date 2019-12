"Het neemt niet weg dat hij over een paar jaar naar Barcelona mag komen"

Ajax leverde met Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt afgelopen zomer twee spelers af bij Europese topclubs.

De Jong werd voor maximaal 86 miljoen euro verkocht aan , terwijl De Ligt voor 75 miljoen euro de overstap maakte naar . Laatstgenoemde werd ook veelvuldig gelinkt aan Barcelona, maar koos voor een verhuizing naar Turijn. De Jong vindt zijn vriend en collega-international een goede keuze heeft gemaakt met Juventus.

De Ligt heeft een moeizaam eerste halfjaar achter de rug in de . Door een blessure van Giorgio Chiellini werd hij vaste basisspeler, maar kreeg in Italië veel kritiek te verwerken. "Hij heeft de goede keuze gemaakt en doet het over het algemeen ook goed in Turijn", aldus De Jong in gesprek met De Telegraaf .

De laatste weken moet hij genoegen nemen met een plek op de bank. Trainer Maurizio Sarri geeft sinds kort te voorkeur aan Merih Demiral in het hart van de achterhoede naast Leonardo Bonucci. "Het neemt niet weg dat hij over een paar jaar naar Barcelona mag komen."

De Jong speelt in Spanje in een van de beste competities ter wereld. Hij weet niet of LaLiga absoluut de sterkste competitie is. "Vroeger was LaLiga echt de sterkste. Dat zag je ook in de Europese bekertoernooien, waarin de Spaanse clubs ver kwamen en hoofdprijzen pakten in de en ", zegt De Jong, die ook de Engelse competitie hoog inschat.

"De Premier League heeft de laatste jaren weer aan kracht gewonnen. Speltechnisch is LaLiga beter, maar qua intensiteit staat de Engelse competitie op een iets hoger niveau, denk ik."

De 22-jarige middenvelder volgt de verrichtingen van nog op de voet. Toen hij de laatste groepswedstrijd van de Champions League tegen op de bank zat, keek hij in de rust naar de tussenstand in Amsterdam bij Ajax - .

Na rust viel De Jong in en na afloop was hij zichtbaar teleurgesteld toen hij op het scorebord zag dat de ploeg van Ten Hag verloren had en uitgeschakeld was in het miljardenbal. "Omdat ik het niet verwachtte, maar vooral omdat ik met de jongens meeleefde. Dat lijkt me logisch als je elkaar zo goed kent."