"Het maakt Dembélé niet uit als Neymar naar Barcelona komt"

Ousmane Dembélé wil blijven vechten voor zijn plek bij Barcelona, ook als de Catalanen zich versterken met Neymar.

Dat zegt zijn zaakwaarnemer Moussa Sissoko. Spaanse media speculeerden over een eventueel vertrek van de Fransman als Neymar terugkeert in Camp Nou, omdat dat nadelig zou kunnen zijn voor Dembélé's speelkansen. Volgens Sissoko denkt zijn cliënt echter niet aan een transfer.

"Hij voelt zich helemaal niet 'bedreigd'. Als je bij speelt, kun je verwachten dat er veel concurrentie is", reageert de belangenbehartiger van Dembélé tegen RMC Sport. "Of Neymer er nou bij komt of iemand anders, het maakt Ousmane niets uit. Hij denkt alleen aan wat hij zelf moet laten zien."

Sissoko claimt dat grote clubs zich deze zomer bij hem hebben gemeld voor de 22-jarige aanvaller. "Maar we waren er vrij duidelijk in dat hij niet weg wil. Ik heb meteen gezegd dat Dembélé wil slagen bij Barcelona. De deur is gesloten."

Ousmane Dembélé is bij de Spaanse kampioen aan zijn derde seizoen begonnen. De jongeling kwam eind augustus 2017 naar Camp Nou nadat Neymar kort daarvoor aan Paris Saint-Germain was verkocht. Barça betaalde 105 miljoen euro voor Dembélé, die op dat moment de duurste aanwinst in de clubhistorie werd.

Die hoge transfersom heeft Dembélé nog niet echt kunnen waarmaken. In zijn eerste twee jaar kwam hij namelijk niet verder dan achttien treffers in 65 officiële duels. De buitenspeler was regelmatig geblesseerd en ook afgelopen weekend was het weer raak: door een hamstringblessure, opgelopen tegen Athletic Club, is Dembélé de komende weken niet inzetbaar.