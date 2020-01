"Het lijkt wel alsof AC Milan denkt dat het een 25-jarige Zlatan heeft gehaald"

Zlatan Ibrahimovic leek met zijn keuze voor Los Angeles Galaxy definitief van de Europese velden te verdwijnen.

Geruchten over een terugkeer begonnen na zijn vertrek bij de Amerikaanse club echter serieuze vormen aan te nemen en een week geleden maakte melding van de rentree van de spits. De 38-jarige Ibrahimovic moet i Rossoneri uit het dal gaan trekken en de aanvaller kreeg een ware heldenontvangst toen hij eerder deze week voor de eerste keer voet in Milaan zette.

Urby Emanuelson kent Ibrahimovic al uit de tijd dat hij als talent dicht tegen het eerste van aan zat toen de Zweed nog in Amsterdam actief was. De twee speelden daarna samen bij Milan en de huidige middenvelder van keek met enige verbazing naar de manier waarop zijn voormalige ploeggenoot verwelkomd werd.

"Het lijkt wel of AC Milan denkt dat het de Zlatan Ibrahimovic heeft gehaald die nog maar een jaartje of 25 is. Ik ga dit zeker met veel belangstelling volgen", vertelt hij in gesprek met de NOS.

Emanuelson en Ibrahimovic speelden tussen 2010 en 2012 samen in het San Siro en wonnen in 2011 de Italiaanse landstitel. "Zlatan was in die tijd fantastisch. Hij was heel bepalend. We hadden daarbij een team met veel grote sterren", blikt Emanuelson terug op de periode waarin hij ook op het veld stond met onder meer Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, Clarence Seedorf en Mark van Bommel. "Het is pijnlijk om te zien hoe de club er nu voor staat."

Milan wist dat succes sindsdien niet meer te evenaren en staat op dit moment op een tegenvallende elfde plek in de . Alleen , , Brescia en scoorden minder dan de formatie van trainer Stefano Pioli en naast doelpunten, zal Ibrahimovic ook een winnaarsmentaliteit mee met zich moeten brengen: "Los van wat hij bij Milan als voetballer laat zien, is zijn karakter iets wat het team op dit moment uitstekend kan gebruiken."

"Zlatan wil niet alleen winnen, maar vereist ook dat zijn ploeggenoten tot het uiterste gaan. Zelfs op trainingen wil hij de scherpte zien dat je uit elke halve kans het maximale haalt. Details kunnen op topniveau de doorslag geven."

Een van die ploeggenoten is Kryzsztof Piatek, die tot nu slechts vier keer scoorde, waarvan drie keer vanaf de penaltystip. Emanuelson denkt dat Ibrahimovic niet naar Milaan komt met het doel om de Pool naar de bank te verdrijven: "De club staat nu niet waar die hoort te staan, dat is duidelijk. Zlatan moet een nieuwe impuls geven, vooral ook als teamspeler. Als dat goed gaat, kan de groep zich aan hem optrekken."