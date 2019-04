"Het lijkt alsof ik in een gespreid bedje kom, maar daarin schuilt het gevaar"

Tim Gilissen begon maandag aan zijn nieuwe baan als technisch manager bij Heracles Almelo.

De 36-jarige oud-middenvelder komt over van , waar hij manager van de jeugdopleiding was. Gilissen, die tussen 2002 en 2005 in het Polman Stadion voetbalde, merkt dat er het nodige veranderd is bij Heracles.

"Er is veel veranderd sinds ik wegging, het is niet meer te vergelijken. Wat ik merk is dat iedereen door elkaar loopt hier, omdat de ploeg in het stadion traint. Er is aansluiting tussen spelers en de club. Bij NAC was dat anders, we trainden op verschillende locaties", zegt Gilissen in gesprek met TC Tubantia . Hij spreekt van een 'lastige keuze' toen Heracles hem benaderde. "Ik moet me ontwikkelen in mijn rol en deze omgeving is stabiel, dat vind ik een prettige voorwaarde. Het is een nieuwe start."



"Ze hebben allemaal je nummer. Maar ik ken het, ik loop al jaren rond in deze wereld. Het is niet zo dat ik hiervoor een kantoorbaan had", vervolgt de nieuwe technisch manager van Heracles. In Almelo volgt hij Mark-Jan Fledderus op, die op zijn beurt naar vertrekt. Op dit moment gaat het uitstekend met Heracles in de . De formatie van trainer Frank Wormuth bezet de zesde plaats, een stek die aan het einde van het seizoen recht geeft op deelname aan de play-offs om Europees voetbal.



"Het lijkt alsof ik in een gespreid bedje terecht kom, maar daarin schuilt het gevaar. We willen niet boven onze stand leven en ons niet rijk rekenen. Maar we gaan natuurlijk wel vol voor de play-offs", stelt Gilissen. Voor Heracles staan deze dagen twee thuiswedstrijden op het programma. Eerst komt dinsdagavond op bezoek in Almelo, waarna zaterdagavond de ontmoeting met NAC Breda wacht.